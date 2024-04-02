TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Enflasyona Karşı Kararlı Duruş: "Sıkı Parasal Koşulları Sürdüreceğiz"
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Enflasyona Karşı Kararlı Duruş: "Sıkı Parasal Koşulları Sürdüreceğiz"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
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TBB’de gerçekleşen mutat toplantının gündemini, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler oluşturdu.
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB ile iletişimin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.
Açıklamanın devamında TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini vurguladığı belirtilirken, piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değindiği vurgulandı.
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