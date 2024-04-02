TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Enflasyona Karşı Kararlı Duruş: "Sıkı Parasal Koşulları Sürdüreceğiz"

Açıklamada, 'Başkan Çakar, Sayın Başkandan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etmiştir. Başkan Çakar, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini vurgulamış ve Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtmiştir' denildi.