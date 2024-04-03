Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: "Aylık Enflasyon Öngörümüz Doğrultusunda Mart Ayında Geriledi"
Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: "Aylık Enflasyon Öngörümüz Doğrultusunda Mart Ayında Geriledi"
TÜİK, mart ayı enflasyon verisini açıklarken, Mehmet Şimşek'ten çok hızlı bir değerlendirme geldi.
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TÜİK, enflasyon verisini açıkladı.
Enflasyonda yükseliş seyri sürerken, açıklanan veri beklentilerin altında kaldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verisinin hemen ardından değerlendirmesini paylaştı.
Kamuda tasarruf sinyali mi?
Enflasyonla mücadeleye devam!
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Şimşek'in enflasyonla ilgili açıklamasına
Yorumlar da gecikmedi.
Enflasyondaki gerilemenin
Hissedilir olmadığı yorumlara yansırken,
Destek mesajları da yoğunluktaydı.
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Sizce enflasyon hızını kaybetti mi?
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