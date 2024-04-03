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Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: "Aylık Enflasyon Öngörümüz Doğrultusunda Mart Ayında Geriledi"

Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi: "Aylık Enflasyon Öngörümüz Doğrultusunda Mart Ayında Geriledi"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 10:25

TÜİK, mart ayı enflasyon verisini açıklarken, Mehmet Şimşek'ten çok hızlı bir değerlendirme geldi.

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TÜİK, enflasyon verisini açıkladı.

TÜİK, enflasyon verisini açıkladı.

Enflasyonda yükseliş seyri sürerken, açıklanan veri beklentilerin altında kaldı.

Enflasyonda yükseliş seyri sürerken, açıklanan veri beklentilerin altında kaldı.

TÜİK verisinin detayları burada.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verisinin hemen ardından değerlendirmesini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verisinin hemen ardından değerlendirmesini paylaştı.

Şimşek, 'Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi' derken, değerlendirmesindeki sıkılaşma ve talepte gerileme ifadeleri de dikkat çekti:

'Para politikasındaki ilave sıkılaşma, talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken, dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.'

Kamuda tasarruf sinyali mi?

Kamuda tasarruf sinyali mi?

'Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.'

Enflasyonla mücadeleye devam!

Enflasyonla mücadeleye devam!
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'Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.'

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Şimşek'in enflasyonla ilgili açıklamasına

Şimşek'in enflasyonla ilgili açıklamasına
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Yorumlar da gecikmedi.

Yorumlar da gecikmedi.
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Enflasyondaki gerilemenin

Enflasyondaki gerilemenin
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Hissedilir olmadığı yorumlara yansırken,

Hissedilir olmadığı yorumlara yansırken,
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Destek mesajları da yoğunluktaydı.

Destek mesajları da yoğunluktaydı.
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Sizce enflasyon hızını kaybetti mi?

Sizce enflasyon hızını kaybetti mi?
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