Süleyman Demirel'in 90'larda Enflasyona Dair Sözleri Seçimin Ardından Yeniden Gündemde!
Süleyman Demirel'in 90'larda Enflasyona Dair Sözleri Seçimin Ardından Yeniden Gündemde!
Mart 2024 seçimleri sonrasında analizler birbirini izlerken, 2002 sonrası ilk kez yenilgiyle sandıktan çıkan iktidar partisi de durumu sorgulamakla meşgul. Seçimlerde görülen sert değişimin ana nedeni ekonomi olurken, 90'lı yıllarda da Türkiye'nin enflasyonla yaşadığı süreçler yeniden hatırlandı. Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in konuşması da gündemde yeniden ilgi çekti.
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Bu tablo 2023 Mayıs seçimlerine ait. Henüz üzerinden 10 ay geçmeden Türkiye bu kez yerel seçimler için sandık başına gitti.
Solda açık renk fonu olan Türkiye seçim haritası 2019 yerel seçimlerini, koyu renk fonu olan da Mart 2024 seçimlerinin sonuçlarını gösteriyor.
Daha birçok etkeni geride bırakan ekonomide yaşananlar da bir film şeridi gibi.
Ekonomideki bozulmanın hissedilir seviyeye ulaşması, hem dünya konjonktürünün terse dönmesi hem de yurt içinde değişen ekonomi politikalarıyla oldu.
Değişimde ise vatandaşın beklediği iyileşme olmadı.
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90'lı yıllarda kronik yüksek enflasyonla yaşamaya alışan Türkiye'de dönemin seçimleri öncesinde siyasilerin bir arada, canlı yayında görülen münazaralarından uzaklaşıldığı görülürken, enflasyon anlatımı da gözleri uzaklara daldıran cinsten oldu.
Sonradan Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olacak olan, o dönem siyasetin önde gelen karakterlerinden olan Süleyman Demirel, bakın enflasyonu nasıl anlatıyor?
Bu görüntüler yeniden hatırlanırken, enflasyona dair söylenenler de güncelliğini koruyor.
Bu da yorumlara da yansıyor.
İşte enflasyona dair söylenenlere yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?
Enflasyonla yaşanan değişim mi?
Yorumlara bekliyoruz.
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