Süleyman Demirel'in 90'larda Enflasyona Dair Sözleri Seçimin Ardından Yeniden Gündemde!

2019 ve Mayıs 2023 seçimleri ardından, Mart 2024 seçimlerinde CHP çok uzun yıllar sonra en yüksek oyu alan parti oldu. 2002 yılında iktidara geldiğinden bu yana 2015 seçimlerinde oyunu düşürse de liderliğini koruyan Ak Parti ise ilk kez ikinci sıraya geriledi. Bu gerilemede nedenler sorgulanırken, en açık olan ve ilk sırada gelen neden: Ekonomi.