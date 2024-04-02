Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Süleyman Demirel'in 90'larda Enflasyona Dair Sözleri Seçimin Ardından Yeniden Gündemde!

Süleyman Demirel'in 90'larda Enflasyona Dair Sözleri Seçimin Ardından Yeniden Gündemde!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.04.2024 - 14:13

Mart 2024 seçimleri sonrasında analizler birbirini izlerken, 2002 sonrası ilk kez yenilgiyle sandıktan çıkan iktidar partisi de durumu sorgulamakla meşgul. Seçimlerde görülen sert değişimin ana nedeni ekonomi olurken, 90'lı yıllarda da Türkiye'nin enflasyonla yaşadığı süreçler yeniden hatırlandı. Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in konuşması da gündemde yeniden ilgi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu tablo 2023 Mayıs seçimlerine ait. Henüz üzerinden 10 ay geçmeden Türkiye bu kez yerel seçimler için sandık başına gitti.

Bu tablo 2023 Mayıs seçimlerine ait. Henüz üzerinden 10 ay geçmeden Türkiye bu kez yerel seçimler için sandık başına gitti.

Solda açık renk fonu olan Türkiye seçim haritası 2019 yerel seçimlerini, koyu renk fonu olan da Mart 2024 seçimlerinin sonuçlarını gösteriyor.

Solda açık renk fonu olan Türkiye seçim haritası 2019 yerel seçimlerini, koyu renk fonu olan da Mart 2024 seçimlerinin sonuçlarını gösteriyor.

2019 ve Mayıs 2023 seçimleri ardından, Mart 2024 seçimlerinde CHP çok uzun yıllar sonra en yüksek oyu alan parti oldu. 2002 yılında iktidara geldiğinden bu yana 2015 seçimlerinde oyunu düşürse de liderliğini koruyan Ak Parti ise ilk kez ikinci sıraya geriledi. Bu gerilemede nedenler sorgulanırken, en açık olan ve ilk sırada gelen neden: Ekonomi.

Daha birçok etkeni geride bırakan ekonomide yaşananlar da bir film şeridi gibi.

Daha birçok etkeni geride bırakan ekonomide yaşananlar da bir film şeridi gibi.

2018 yılındaki kur ataklarıyla başlayan süreç, 2021 yılına kadar bir şekilde kontrol altındaydı. 2020 yılında tüm dünyada yaşanan pandemide dahi süreçlerde hızlanma görülmedi.

Ekonomideki bozulmanın hissedilir seviyeye ulaşması, hem dünya konjonktürünün terse dönmesi hem de yurt içinde değişen ekonomi politikalarıyla oldu.

Ekonomideki bozulmanın hissedilir seviyeye ulaşması, hem dünya konjonktürünün terse dönmesi hem de yurt içinde değişen ekonomi politikalarıyla oldu.

2023 yılında seçimlere gelindiğinde bir de büyük deprem felaketi yaşayan Türkiye'de, dünyada yapılanların aksi yapılmış, dünyadaki iyileşmenin emareleri görülmemişti. Seçimlerin ardından değişim ve düzelme umutları tazeydi. Haziran 2023'te tüm ekonomi yönetiminde değişim rüzgarları esti.

Değişimde ise vatandaşın beklediği iyileşme olmadı.

Değişimde ise vatandaşın beklediği iyileşme olmadı.

Ekonomi yönetimi, para politikalarında yapılması gerekeni yapsa da, kamu ve maliye tarafında seçim alan daraltınca ne seçim ne ekonomi kazanılamadı. Halen enflasyonda yükselişin sürmesi de geçmişi hatırlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

90'lı yıllarda kronik yüksek enflasyonla yaşamaya alışan Türkiye'de dönemin seçimleri öncesinde siyasilerin bir arada, canlı yayında görülen münazaralarından uzaklaşıldığı görülürken, enflasyon anlatımı da gözleri uzaklara daldıran cinsten oldu.

90'lı yıllarda kronik yüksek enflasyonla yaşamaya alışan Türkiye'de dönemin seçimleri öncesinde siyasilerin bir arada, canlı yayında görülen münazaralarından uzaklaşıldığı görülürken, enflasyon anlatımı da gözleri uzaklara daldıran cinsten oldu.

Sonradan Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olacak olan, o dönem siyasetin önde gelen karakterlerinden olan Süleyman Demirel, bakın enflasyonu nasıl anlatıyor?

Bu görüntüler yeniden hatırlanırken, enflasyona dair söylenenler de güncelliğini koruyor.

Bu görüntüler yeniden hatırlanırken, enflasyona dair söylenenler de güncelliğini koruyor.
twitter.com

Bu da yorumlara da yansıyor.

Bu da yorumlara da yansıyor.
twitter.com

İşte enflasyona dair söylenenlere yapılan yorumlardan bazıları.

İşte enflasyona dair söylenenlere yapılan yorumlardan bazıları.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Enflasyonla yaşanan değişim mi?

Enflasyonla yaşanan değişim mi?
twitter.com

Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?