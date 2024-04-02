Adıyaman Nasıl Kaybedildi? Menzil'in Kalesinin CHP'ye Geçmesine Sebep Olan Güçlü Senaryolar
Adıyaman Nasıl Kaybedildi? Menzil'in Kalesinin CHP'ye Geçmesine Sebep Olan Güçlü Senaryolar
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Seçmenin heyecanla beklediği 2024 yerel seçimleri geçtiğimiz gün sonuçlandı. Türkiye genelinde CHP %37.77 , AKP ise %35.49 oy oranına sahip oldu.
Ancak bazı bölgelerde sonuçlar birçok kişi için sürpriz oldu. Özellikle Menzil Cemaatinin evi olan Adıyaman'ın yıllar sonra CHP yönetimine geçmesi çoğu kişiyi şaşırttı.
Peki Menzil'in büyük söz sahibi olduğu Adıyaman'da yönetim neden değişti? Bu konuyla ilgili iki önemli iddia var.
En önemli iddia, 6 Şubat depreminde büyük yara alan Adıyaman'da depremzedeler için yapılan toplu konutların Menzil Cemaati'ne verilmesi.
Geçtiğimiz 8 Şubat ayında depremzedelerin yeni konutlarına kavuşması için bir kura düzenlenmişti. Menzil Cemaatinin merkezi olan Göçeri Mahallesinde 13 kişi kuranın kazanın ismi oldu.
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Ancak bu 13 kişiden 7'sinin, kamu sektöründe hızla örgütlenen Menzil Cemaati'ni yöneten kişi ve ailesine ait olduğu belirlendi. Ayrıca cemaat lideri 3 kardeşin de kura sayesinde deprem konutu sahibi olduğu iddia edildi.
BirGün gazetesine konuşan Menzil kaynakları, cemaatteki kişilerin evlerinin hasar almamasına rağmen kuranın kendisine çıktıklarını söylemişlerdi.
Adıyaman'ın yerel yönetim değişikliğindeki en önemli etkenin bu deprem konutları skandalı olduğu konuşuluyor.
İkinci etken ise 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in kaçak yapılaşmasına eski belediyenin verdiği ruhsat ve belediyenin denetimsizliği. Geçtiğimiz günlerde otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt ve otelin mühendisi Halil Bağçı teminatla serbest bırakılmıştı.
Konut olarak başlayıp otele dönüştürülen yapıda ruhsat için herhangi bir değişiklik bildirilmemişti. Otel projede 9 katla başlayıp 13 kata yükseltilmiş, daha sonra yapılan tadilatlar, binanın taşıyıcı sistemine büyük zarar görerek faciaya adım adım yaklaşılmıştı.
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Adıyaman'ın yerel yönetimdeki radikal değişimi ile ilgili iddialar ve analizler bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor...
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