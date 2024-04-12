Haftada 4 Gün Çalışma Düzenine Geçen İlk Türk Şirket Olmuştu: Kısa Çalışma Haftasının Sonuçlarını Açıkladı

Belçika'da yürürlüğe giren haftada 4 gün mesai uygulaması çokça tartışılmıştı. Geçtiğimiz yıl, bir Türk şirketinden herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Türkiye'de Aksa Akrilik Şirketi tarafından haftada 4 gün mesai uygulaması başlatıldı. Herkes tarafından merak edilen yeni düzenin sonuçları açıklandı. İşte detaylar...