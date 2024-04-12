Haftada 4 Gün Çalışma Düzenine Geçen İlk Türk Şirket Olmuştu: Kısa Çalışma Haftasının Sonuçlarını Açıkladı
Haftada 4 Gün Çalışma Düzenine Geçen İlk Türk Şirket Olmuştu: Kısa Çalışma Haftasının Sonuçlarını Açıkladı
Belçika'da yürürlüğe giren haftada 4 gün mesai uygulaması çokça tartışılmıştı. Geçtiğimiz yıl, bir Türk şirketinden herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Türkiye'de Aksa Akrilik Şirketi tarafından haftada 4 gün mesai uygulaması başlatıldı. Herkes tarafından merak edilen yeni düzenin sonuçları açıklandı. İşte detaylar...
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Bloomberg’den Uğur Yılmaz'ın haberine göre, Haftada dört gün çalışma uygulamasına katılım oranı yüzde 94’e ulaşırken, çalışanların maaşlarını veya sosyal haklarını değiştirmeden 4 günlük çalışma düzenine geçildiği öğrenildi.
Bu çalışma düzenini kalıcı hale getiren şirket, Aksa çalışanlarıyla bir anket yaptı. Ankette, dört günlük çalışma haftası çalışan bağlılığını, üretkenliği, motivasyonu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85’in üzerinde destekledi. CEO Cengiz Taş ise iş başvurularında bir artış gözlemlendiğine dikkat çekti. Şirketin Ar-Ge ve sürdürülebilirlik grup müdürü Aslı Ertan da “Çalışma arkadaşlarımın ve ekibimin motivasyonu açıkça arttı” diye belirtti.
Anket sonuçlarına göre, Aksa’daki olumlu sonuca karşın uygulama sırasında çeşitli zorluklar da yaşandığına da değinildi. Başlangıçta salı ve perşembe günleri izin günü olarak belirlenirken, sabit gün sistemindeki aksaklıklar nedeniyle şirket izin günlerini daha esnek bir şekilde belirlemeye karar verildi. Bazı çalışanlar, tam gün izin yapmak yerine izinleri saatlere bölerek kullanmayı tercih etti.
Mavi yakalı işçiler de dahil olmak üzere 1200 kişilik bir iş gücüne sahip şirket, saat bazında ücretlendirilen ve fazla mesai ücreti alan mavi yakalı işçiler daha kısa çalışma haftasına dahil edilmedi.
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