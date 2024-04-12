Beyaz Saray'dan Korkutan Açıklama: “Yakın Bir Zamanda Saldırı Gerçekleşecek”

Haberde ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün gece İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü aktarıldı. Austin’in Gallant'tan Şam'daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırıyla ilgili izahat istediği belirtildi.