Beyaz Saray'dan Korkutan Açıklama: “Yakın Bir Zamanda Saldırı Gerçekleşecek”
Beyaz Saray'dan Korkutan Açıklama: “Yakın Bir Zamanda Saldırı Gerçekleşecek”
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kirby, İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel saldırısının yakında gerçekleşeceğini söyledi. Zamanlama hakkında daha fazla bilgi vermeyen Kirby, "ABD'nin İsrail'i savunma taahhütleri konusunda ciddi olduklarını" bir kez daha tekrarladı. Kirby, ABD'nin Tahran'ın tehdidi dolayısıyla bölgede kendi pozisyonunu gözden geçirdiğini ve "durumu çok yakından izlediğini" sözlerine ekledi.
Kirby’nin açıklamasını yaptığı sırada bölgede dikkati çeken bir gelişme yaşandı. İsrail televizyonu Kanal 14’ün haberine göre ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirledi. Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı. İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti. ABD basınında çıkan haberlerde de İsrail'in iki gün içinde İran'dan gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı belirtilmişti.
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