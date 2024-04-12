Nüfusu 130 Bin, Bayramda 1 Milyona Ulaştı
Nüfusu 130 Bin, Bayramda 1 Milyona Ulaştı
Ramazan Bayramı tatili için rota Kuşadası oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. 130 bin olan nüfusu 1 milyonu aştı.
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Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, Ramazan Bayramı boyunca yoğunluk yaşandı.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilciler Kuşadası'nı tercih etti. Kente yakın illerden yerli turistin akınına uğradı.
Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Ramazan Bayramı'nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.
Kentin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının da artmasıyla Ramazan Bayramı boyunca Kuşadası'na gelen yerli turistler ile bölge halkı kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi Plajı'nı doldurdu.
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