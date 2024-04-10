Haluk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Almıştı: İBB'den Karşı Hamle Geldi
Haluk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu'nu Hedef Almıştı: İBB'den Karşı Hamle Geldi
Ekrem İmamoğlu'na “Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak” diyen Haluk Bayraktar hakkında harekete geçildi. İBB'den yapılan açıklamada, Bayraktar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.
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Baykar Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar, sosyal medyada ortaya atılan İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddiaları üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille hedef gösterdi.
Haluk Bayraktar, söz konusu iddiayı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yürüten strateji ekibinde yer alan bir İBB çalışanının ortaya attığını ileri sürerek İmamoğlu’na sert bir dille seslendi:
"Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. 'Alevilerin de pkk’sı olmalı' diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim."
İşte o paylaşımlar:
Bu sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
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İşte İBB'den gelen açıklama:
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