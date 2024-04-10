Kulis Bilgisi Sızdı! Fatih Portakal'dan Büyük İddia: Görevden Alınacak Bakanları Tek Tek Açıkladı

Seçim sonrası AK Parti'de değişim rüzgarlarının sert eseceği konuşuluyor. AK Parti'de değişimin kazanılmaz olduğu gündemde yer alırken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken kulis bilgisi geldi. Portakal, bayram sonrasında görevden alınacak isimleri tek tek açıkladı.