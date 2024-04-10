Kulis Bilgisi Sızdı! Fatih Portakal'dan Büyük İddia: Görevden Alınacak Bakanları Tek Tek Açıkladı
Kulis Bilgisi Sızdı! Fatih Portakal'dan Büyük İddia: Görevden Alınacak Bakanları Tek Tek Açıkladı
Seçim sonrası AK Parti'de değişim rüzgarlarının sert eseceği konuşuluyor. AK Parti'de değişimin kazanılmaz olduğu gündemde yer alırken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken kulis bilgisi geldi. Portakal, bayram sonrasında görevden alınacak isimleri tek tek açıkladı.
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AK Parti'nin yerel seçimler sonrası görevlendirmelerde değişikliklere gideceğini iddia eden gazeteci Fatih Portakal, iki il başkanının görevden alınacağını şu sözlerle açıkladı:
''Gidiciler kimler? Onları size söyleyeyim isim olarak. İstanbul İl Başkanı ile Ankara İl Başkanı bayram sonrasında" görevden alınacaklar. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da biri İstanbul'da. Bu iki isim önümüzdeki günlerde, bayram sonrasında görevden Erdoğan tarafından alınacak."
Portakal, bu açıklamasının devamında kabinede de bazı değişikliklerin yaşanacağını ileri sürdü. Portakal, "3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarının da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de birtakım değişiklikler olacak" diye belirtti.
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