Valilik Duyurdu: Kamyon, Çekici, Tanker Gibi Uzun Araçların Düzce’ye Girişi Yasaklandı

'Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın güvenli seyahatlerinin sağlanması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla Düzce İli sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışının sınırlandırılması uygun görülmüştür.

Bu çerçevede bahse konu türdeki araçların D-100 Karayolu İstanbul istikameti (Bolu -Düzce il sınırı ile Düzce -Sakarya il sınırı arası) Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce il sınırı ile Düzce-Sakarya il sınırı arası) 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince izin verilmeyecektir” denildi.