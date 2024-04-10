Valilik Duyurdu: Kamyon, Çekici, Tanker Gibi Uzun Araçların Düzce’ye Girişi Yasaklandı
Valilik Duyurdu: Kamyon, Çekici, Tanker Gibi Uzun Araçların Düzce’ye Girişi Yasaklandı
Düzce Valiliği, Ramazan Bayramı’nın dönüş yolunda yoğunluk yaşanmaması için dikkat çeken bir karar aldı. 24 saat geçerli olacak şekilde kamyon, çekici, tanker gibi uzun araçların Düzce’ye girişi yasaklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Düzce Valiliği, bayram dönüş yoğunluğunun yaşanması beklenen 14 Nisan Pazar günü için bir dizi önlemler aldı.
Buna göre alınan önlemlerde Düzce il sınırları içerisine 14 Nisan Pazar sabah saat 05.00 ila 15 Nisan Pazartesi Sabah saat 05.00 arasında geçerli olmak üzere kamyon, çekici, tanker gibi araçların geçişini yasakladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda