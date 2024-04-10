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Bayram Trafiği Kan Döktü: 14 Ölü, 45 Yaralı

Bayram Trafiği Kan Döktü: 14 Ölü, 45 Yaralı

Ramazan Bayramı Trafik Kazası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 10:04

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da katliam gibi kazalar yaşandı. Bayram yolunda kan aktı. Art arda meydana gelen kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

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Uyarılara karşın ölümlü kazalar medyana geldi. Yurdun dört bir yanından acı haberler gelmeye devam ediyor. İşte 14 kişinin ölümüne, 45 kişinin de yaralanmasına neden olan o kazalar;

Uyarılara karşın ölümlü kazalar medyana geldi. Yurdun dört bir yanından acı haberler gelmeye devam ediyor. İşte 14 kişinin ölümüne, 45 kişinin de yaralanmasına neden olan o kazalar;

Ankara: 6 Yaralı

Ankara: 6 Yaralı

Çubuk yönüne giden Ahmet B. yönetimindeki 06 CVF 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp telefon direğine çarptı. Kazada, sürücü ve yanındaki Hatice B., Cumaziye B., Tuğba B., Elmira B. ve Ahmet D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kastamonu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kastamonu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nazife Araç'ın kullandığı otomobil, Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlhan Araç ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlhan Araç hayatını kaybetti.

Osmaniye: 5 Yaralı

Osmaniye: 5 Yaralı

Yunus Emre Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Nohuttepe köyü kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgele itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erlerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Gaziantep: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep: 2 Ölü, 5 Yaralı

Nurdağı'nda 42 yaşındaki Şükrü Yıldız yönetimindeki kamyonet ile 53 yaşındaki Ökkeş Kırık idaresindeki otomobil çarpıştı. Otomobil ikiye bölünürken, kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Ökkeş Kırık ile 50 yaşındaki Zeynep Kırık hayatını kaybetti; Şükrü Yıldız, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Samsun: 4 Yaralı

Samsun: 4 Yaralı

Samsun Çarşamba'da 37 yaşındaki N.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 32 yaşındaki Z.A., 50 yaşındaki D.K.  ve 16 yaşındaki Y.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Z.A. burada yapılan müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Diyarbakır: 7 Yaralı

Diyarbakır: 7 Yaralı

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Muğla: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bodrum'da Mümin K. idaresindeki otomobil, Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, Efe Beyazıt Y'nin kullandığı  kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mümin K. ile otomobildeki Nermin K. hastaneye kaldırıldı. Nermin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Malatya: 7 Yaralı

Malatya: 7 Yaralı

37 yaşındaki A.A. idaresindeki  otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Durucasu Mahallesi mevkisinde su birikintisine girdikten sonra refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ş.A, H.A, A.A, U.A, Z.A. ve Ö.A. yaralandı. Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa: 1 Ölü

Manisa: 1 Ölü

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen  kamyon, önünde seyreden Emin Coşkun'un kullandığı  ATV'yi sollamak istedi. Kamyon, sollama sırasında önünde seyreden ATV'ye çarptı. ATV'nin sürücüsü Coşkun, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşkun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce: 1 Ölü, 1 Yaralı

Düzce: 1 Ölü, 1 Yaralı

R.A.U. idaresindeki motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Ayşe Şen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Şen, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Diyarbakır: 3 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır: 3 Ölü, 5 Yaralı

Ş.T.’nin kullandığı minibüs ile Hilmi Arbatun’un kullandığı  otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 3 kişi sıkıştıkları yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yapılan kontrolde sürücü Hilmi Arbatun ile yanındaki Nazime Arbatun ve Merve Arbatun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Her iki araçtaki 2’si ağır, 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gaziantep: 1 Ölü

Gaziantep: 1 Ölü

Yavuzeli ilçesi Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen İsmail Zer'in kullandığı traktör, kızı Bilge'ye çarptı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Traktörün altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı. Baba Zar gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli: 3 Ölü

Denizli: 3 Ölü

50 yaşındaki Mehmet Fışkınlı yönetimindeki  otomobil, karşı yönden gelen 18 yaşındaki Yusuf Yusmak'ın  kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ile motosiklet şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Fışkınlı, Yusuf Yusmak ve motosikletin arkasındaki 13 yaşındaki Yavuz Yamuç’un  hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum: 1 Ölü, 1 Yaralı

Evren Yılmaz’ın kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, çelik bariyerlere çarparak su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Evren Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Yılmaz’ın ağır yaralanan arkadaşı Caner Ceylan ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Evren Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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İstanbul: 5 Yaralı

İstanbul: 5 Yaralı

Silivri’de Yeni Mahalle Abdülhalik Renda Sokağı'nda hasta almaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ambulansta 3, otomobilde 2 kişi olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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