Bayram Trafiği Kan Döktü: 14 Ölü, 45 Yaralı
Bayram Trafiği Kan Döktü: 14 Ölü, 45 Yaralı
Her bayram olduğu gibi bu bayramda da katliam gibi kazalar yaşandı. Bayram yolunda kan aktı. Art arda meydana gelen kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
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Uyarılara karşın ölümlü kazalar medyana geldi. Yurdun dört bir yanından acı haberler gelmeye devam ediyor. İşte 14 kişinin ölümüne, 45 kişinin de yaralanmasına neden olan o kazalar;
Ankara: 6 Yaralı
Kastamonu: 1 Ölü, 3 Yaralı
Osmaniye: 5 Yaralı
Gaziantep: 2 Ölü, 5 Yaralı
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Samsun: 4 Yaralı
Diyarbakır: 7 Yaralı
Muğla: 1 Ölü, 1 Yaralı
Malatya: 7 Yaralı
Manisa: 1 Ölü
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Düzce: 1 Ölü, 1 Yaralı
Diyarbakır: 3 Ölü, 5 Yaralı
Gaziantep: 1 Ölü
Denizli: 3 Ölü
Çorum: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İstanbul: 5 Yaralı
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