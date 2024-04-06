Kütahya'dan Sürpriz Seçim Kararı: Oylar Yeniden Sayılacak
Kütahya'dan Sürpriz Seçim Kararı: Oylar Yeniden Sayılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
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CHP, Kütahya'da İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu "oylar yeniden sayılsın" kararına itiraz etmişti. YSK bu itirazı reddetti. Kütahya’da oylar yeniden sayılacak.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kütahya'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı 40 bin 712 oy ile birinci parti çıktı. MHP'nin adayı ise 40 bin 110 oy aldı. Aradaki fark ise 602. AK Parti ve MHP, geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etti. İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılması yönünde karar verdi.
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