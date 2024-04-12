Teoman Yıllar Önce Anlatmış: İlişkilerde Breadcrumbing Nedir?
Teoman Yıllar Önce Anlatmış: İlişkilerde Breadcrumbing Nedir?
Love bombing, gaslighting, ghosting derken şimdi bir de breadcrumbing. Çağın değişmesiyle birlikte ilişkilerde de yeni terimler türemeye başladı. 'Ekmek kırıntısı' diyerek birebir çevirisini yapabileceğimiz 'breadcrumbing' terimi, bir ilişkiyi canlı tutmak için zaman zaman ilgi göstermek anlamına geliyor.
Teoman ise yıllar önce 'Aşk kırıntısı' şarkısında bu durumu özetlemiş!
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Gelişen teknoloji, hayatımıza giren onlarca sosyal medya uygulaması elbette başka ilişkilerimizi değiştirdi.
Breadcrumbing nedir?
Breadcrumbing teriminin anlamı
Breadcrumbing belirtileri
Tutarsızlık, sorumsuzluk, dengesizlik, ilgisizlik...
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Zamanında Teoman da "Aşk kırıntısıyla doymaktansa, Tek başıma aç kalırım bu hayatta" diyerek breadcrumbing terimini özetlemiş.
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