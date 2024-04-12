Teoman Yıllar Önce Anlatmış: İlişkilerde Breadcrumbing Nedir?

Değişen ilişki dinamiklerinde ise daha önceleri aşina olmadığımız bazı terimler ortaya çıktı. Bu terimleri zaman zaman yaşamış olsak da bu durumların birer adı olduğunu tahmin edemiyorduk aslında.

Love bombing, gaslighting ve ghosting terimlerini daha önce duymuş olabilirsiniz. Breadcrumbing de ilişki terimlerine bir örnek.