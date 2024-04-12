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Teoman Yıllar Önce Anlatmış: İlişkilerde Breadcrumbing Nedir?

Teoman Yıllar Önce Anlatmış: İlişkilerde Breadcrumbing Nedir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.04.2024 - 17:20

Love bombing, gaslighting, ghosting derken şimdi bir de breadcrumbing. Çağın değişmesiyle birlikte ilişkilerde de yeni terimler türemeye başladı. 'Ekmek kırıntısı' diyerek birebir çevirisini yapabileceğimiz 'breadcrumbing' terimi, bir ilişkiyi canlı tutmak için zaman zaman ilgi göstermek anlamına geliyor.

Teoman ise yıllar önce 'Aşk kırıntısı' şarkısında bu durumu özetlemiş!

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Gelişen teknoloji, hayatımıza giren onlarca sosyal medya uygulaması elbette başka ilişkilerimizi değiştirdi.

Gelişen teknoloji, hayatımıza giren onlarca sosyal medya uygulaması elbette başka ilişkilerimizi değiştirdi.

Değişen ilişki dinamiklerinde ise daha önceleri aşina olmadığımız bazı terimler ortaya çıktı. Bu terimleri zaman zaman yaşamış olsak da bu durumların birer adı olduğunu tahmin edemiyorduk aslında. 

Love bombing, gaslighting ve ghosting terimlerini daha önce duymuş olabilirsiniz. Breadcrumbing de ilişki terimlerine bir örnek.

Breadcrumbing nedir?

Breadcrumbing nedir?

Breadcrumbing, Türkçeye doğrudan 'ekmek kırıntısı' olarak çevrilebilir. Breadcrumbing, kişinin ilişkiyi canlı tutmak için zaman zaman ilgi göstermesi durumuna verilen addır. Kişi, bu ilgi sayesinde ilişkisini yedekte tutmaya çalışır. Genellikle gerçek bir bağ kurmak istemez. 

Breadcrumbing yapan kişi, karşı tarafın sürekli umut bağlamasına sebep olur. Ancak kendisinin herhangi bir ilerleme düşüncesi yoktur.

Breadcrumbing teriminin anlamı

Breadcrumbing teriminin anlamı

Peki 'ekmek kırıntısı' terimi de nereden çıktı? Aslında hepimizin aşina olduğu Hansel ve Gretel hikayesinden!

Hatırlarsanız, Hansel ve Gretel, geldikleri yolu unutmamak için ekmek kırıntıları kullanıyordu. Breadcrumbing yapan kişiler de ekmek kırıntılarına benzer şekilde, ilişkide gösterdikleri minik minik ilgiyle, karşı tarafın ilgisini canlı tutmaya çalışır.

Breadcrumbing belirtileri

Breadcrumbing belirtileri

Breadcrumbing uygulanan bir ilişkide, karşı taraf duygusal olarak oyalanır. İlişkiye zaman zaman dönen kişi, karşı tarafı türlü yöntemlerle manipüle eder. 

Breadcrumbing yapan bir kişi, küçük jestlerle karşı tarafa kendisini sık sık hatırlatır. Zaman zaman sosyal medyadan bir gönderisini beğenme, yorum yapma gibi durumlar görülebilir.

Bu duruma maruz kalan kişi ise ilişkiden hiçbir zaman tam olarak istediğini alamadığı için sürekli bir umut içerisindedir.

Tutarsızlık, sorumsuzluk, dengesizlik, ilgisizlik...

Tutarsızlık, sorumsuzluk, dengesizlik, ilgisizlik...

Eğer ilişkinizde aşağıdaki durumları yaşıyorsanız breadcrumbinge maruz kalmış/kalıyor olabilirsiniz;

  • Tutarsız davranışlar: Breadrcumbingin en önemli göstergesi tutarsızlıktır. Kişi size bir gün yakın, bir gün uzaktır.

  • Sorumsuzluk: İlişkilerde sorumluluk alınmaz. İlişki ne resmiyete dökülür ne de bitirilir.

  • Dengesiz davranışlar: Kişinin sözleriyle yaptıkları birbiriyle uyumsuzdur. Sizi çok sevdiğini söylese bile, başka kişilerle yakınlık kurmaktan da çekinmez.

  • İlgisizlik: Kişi ilişkiye dair yapılan planlara ilgili değildir. Buluşma planını unutur, mesajlara cevap verse bile fiziksel bir şekilde iletişime geçmek istemez.

  • Başka seçenekler arama: Kişi, sizi her zaman yedekte tutmak ister. Sizi kaybetmek istemez ancak başkalarıyla da flört ederek şansını dener. Bu süreçlerde zaman zaman cinselliğe düşkünlük görülebilir.

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Zamanında Teoman da "Aşk kırıntısıyla doymaktansa, Tek başıma aç kalırım bu hayatta" diyerek breadcrumbing terimini özetlemiş.

Zamanında Teoman da "Aşk kırıntısıyla doymaktansa, Tek başıma aç kalırım bu hayatta" diyerek breadcrumbing terimini özetlemiş.

Aşk kırıntılarıyla doymaya çalışmamak için, breadcrumbing ile başa çıkmak için ne yapılır?

  • Öncelikle bu durumun sadece ilişkinize değil kendinize de zarar verdiğini unutmayın. Manipüle edildiğinizi hissediyorsanız, ilişkinizi gözden geçirmeye başlayın.

  • Sınırlarınızı çizin: Öncelikle karşı tarafın sizi rahatsız eden özelliklerini belirlemeye çalışın. Bu özelliklerden uzak durmaya, sınırlarınızı korumaya özen gösterin.

  • Akışına bırakın: Breadcrumbing yapan bir kişinin en hoşlandığı şey, kovalanmaktır. Sizin ilginizi hissettikçe size garanti gözüyle bakmaya başlayacaktır. İlişkinizde bir gelişme göremiyorsanız, bu kişinin peşinden koşmayı bırakın.

  • İlişkilere açık olun: Eğer karşınızdaki insanın size yeterince değer vermediğini, sizi manipüle ettiğini hissediyorsanız bu hislere mecbur olmadığınızı hatırlayın. Başka ilişkilere fırsat vermeyi deneyin.

Bir psikoloğun dilinden dinlemek isterseniz;

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