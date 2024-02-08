Son Dönemde Öğrendiğimiz İlişki Terimlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Breadcrumbing"

Son zamanlarda, ilişkilerin karmaşık dünyasında yeni terimlerle karşılaşıyoruz: Lovebombing, gaslighting, ghosting... Bu kavramlar, modern ilişkilerin dinamiklerini anlamamızı sağlıyor ve bu süreçte karşılaştığımız zorlukları tanımlıyor. Bu kavramlar, aynı zamanda ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde yönetme konusunda bize rehberlik ediyor.
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Psikolog Ahmet Yiğit, flört sürecinde sıkça yaşanan bir manüplasyon tekniği olan "Breadcrumbing"i anlattığı bir video paylaştı.
Kişinin bir gün ilgili davranıp ertesi gün tamamen bir yabancıya dönüştüğü o manüplasyon tekniğinin anlatıldığı videoyu izleyenler yine, bu manüplasyona da çoktan uğradığını farketti.
İşte o video;
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Ek olarak cinsel ihtiyacını karşılamak için rahatlamak için hocam böyle süslü terimlerle yumuşatınca kendilerini kabul edemiyorlar bu bildiğimiz kahpelik hat... Devamını Gör