Son Dönemde Öğrendiğimiz İlişki Terimlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Breadcrumbing"

Son zamanlarda, ilişkilerin karmaşık dünyasında yeni terimlerle karşılaşıyoruz: Lovebombing, gaslighting, ghosting... Bu kavramlar, modern ilişkilerin dinamiklerini anlamamızı sağlıyor ve bu süreçte karşılaştığımız zorlukları tanımlıyor. Bu kavramlar, aynı zamanda ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde yönetme konusunda bize rehberlik ediyor.