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Son Dönemde Öğrendiğimiz İlişki Terimlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Breadcrumbing"

Son Dönemde Öğrendiğimiz İlişki Terimlerine Bir Yenisi Daha Eklendi: "Breadcrumbing"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 01:30

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Son zamanlarda, ilişkilerin karmaşık dünyasında yeni terimlerle karşılaşıyoruz: Lovebombing, gaslighting, ghosting... Bu kavramlar, modern ilişkilerin dinamiklerini anlamamızı sağlıyor ve bu süreçte karşılaştığımız zorlukları tanımlıyor. Bu kavramlar, aynı zamanda ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde yönetme konusunda bize rehberlik ediyor.

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Psikolog Ahmet Yiğit, flört sürecinde sıkça yaşanan bir manüplasyon tekniği olan "Breadcrumbing"i anlattığı bir video paylaştı.

Psikolog Ahmet Yiğit, flört sürecinde sıkça yaşanan bir manüplasyon tekniği olan "Breadcrumbing"i anlattığı bir video paylaştı.

Kişinin bir gün ilgili davranıp ertesi gün tamamen bir yabancıya dönüştüğü o manüplasyon tekniğinin anlatıldığı videoyu izleyenler yine, bu manüplasyona da çoktan uğradığını farketti.

Kişinin bir gün ilgili davranıp ertesi gün tamamen bir yabancıya dönüştüğü o manüplasyon tekniğinin anlatıldığı videoyu izleyenler yine, bu manüplasyona da çoktan uğradığını farketti.

İşte o video;

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ömer

Ek olarak cinsel ihtiyacını karşılamak için rahatlamak için hocam böyle süslü terimlerle yumuşatınca kendilerini kabul edemiyorlar bu bildiğimiz kahpelik hat... Devamını Gör