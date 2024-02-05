Bildiğiniz Tüm Hediyeleri Unutun! Kazakistan'da Bir Kadın Eşine Doğum Gününde "İkinci Eş" Hediye Etti

Her doğum günü, yıl dönümü gibi özel günler hediye alma konusunda her birimizi zorluyor hatta bazen strese bile sokuyor. Kazakistan'da bir kadın, eşine verdiği doğum günü hediyesiyle hediye meselesine boyut atlattı.
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Kadın eşinin doğum gününü kutladıktan sonra, adamın pastasını bir kadın getirdi.
Pastayı getiren kadının, doğum günü sahibine eşinden hediye olduğu, kocasına "ikinci bir eş" hediye ettiği iddia edildi.
İşte o video;
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