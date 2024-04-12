Lavanta Yağı Kullananlar Haklıymış: Yaşadığımız Ortamın Kokusu Hafızamızı Bile Etkiliyor!

Bugüne kadar rahatlatıcı özelliği ile tanıdığımız lavanta yağı, mikroplara karşı da koruyucu. Haliyle temizlik ürünü olarak da artık sıklıkla tercih ediliyor.

Fakat temizlik ürünü olarak kullandığımız, zaman zaman da güzel kokuları sebebiyle tercih ettiğimiz doğal yağların hiç bilmediğimiz bir özelliği daha ortaya çıktı.