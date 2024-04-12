Lavanta Yağı Kullananlar Haklıymış: Yaşadığımız Ortamın Kokusu Hafızamızı Bile Etkiliyor!
Lavanta Yağı Kullananlar Haklıymış: Yaşadığımız Ortamın Kokusu Hafızamızı Bile Etkiliyor!
Son dönemlerde özellikle lavanta yağını sıklıkla duymaya başladık. Ev temizliğinde doğal yağlar sıklıkla tercih ediliyor. Peki bu yağların tek özelliği güzel koku vermesi mi?
Doğal kokuların hafıza üzerindeki etkisini öğrenince şaşıracaksınız!
Kaynak: Psiko Bilim
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Son zamanlarda temizliklerde ağır kimyasal ürünlerin kullanımı giderek azaldı.
Özellikle güzel kokusuyla pek çok kişinin tercihi ise lavanta yağı oldu.
Yaşadığımız ortamda güzel ve doğal kokular tercih etmek, hafızamızı yüzde 226 oranında geliştiriyor!
Daha önce yapılan başka bir araştırmada ise koku zenginleştirmesi yapılan kişilerde, beynin "en önemli bölgesi" olarak bilinen gri maddenin hacminin arttığı gözlemlendi.
Araştırmada kullanılan doğal yağların ise "gül, portakal, okaliptüs, nane, limon, biberiye ve lavanta" olduğu belirtildi.
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