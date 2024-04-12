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Lavanta Yağı Kullananlar Haklıymış: Yaşadığımız Ortamın Kokusu Hafızamızı Bile Etkiliyor!

Lavanta Yağı Kullananlar Haklıymış: Yaşadığımız Ortamın Kokusu Hafızamızı Bile Etkiliyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.04.2024 - 19:10

Son dönemlerde özellikle lavanta yağını sıklıkla duymaya başladık. Ev temizliğinde doğal yağlar sıklıkla tercih ediliyor. Peki bu yağların tek özelliği güzel koku vermesi mi? 

Doğal kokuların hafıza üzerindeki etkisini öğrenince şaşıracaksınız!

Kaynak: Psiko Bilim

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Son zamanlarda temizliklerde ağır kimyasal ürünlerin kullanımı giderek azaldı.

Son zamanlarda temizliklerde ağır kimyasal ürünlerin kullanımı giderek azaldı.

Sosyal medyada temizlik fenomenlerinin de etkisiyle birlikte, insanlar doğal ürünleri tercih etmeye başladı. Deterjanların, yumuşatıcıların, çamaşır sularının yerini sirkeler, limonlar, karbonatlar almaya başladı.

Özellikle güzel kokusuyla pek çok kişinin tercihi ise lavanta yağı oldu.

Özellikle güzel kokusuyla pek çok kişinin tercihi ise lavanta yağı oldu.

Bugüne kadar rahatlatıcı özelliği ile tanıdığımız lavanta yağı, mikroplara karşı da koruyucu. Haliyle temizlik ürünü olarak da artık sıklıkla tercih ediliyor. 

Fakat temizlik ürünü olarak kullandığımız, zaman zaman da güzel kokuları sebebiyle tercih ettiğimiz doğal yağların hiç bilmediğimiz bir özelliği daha ortaya çıktı.

Yaşadığımız ortamda güzel ve doğal kokular tercih etmek, hafızamızı yüzde 226 oranında geliştiriyor!

Yaşadığımız ortamda güzel ve doğal kokular tercih etmek, hafızamızı yüzde 226 oranında geliştiriyor!

Psiko Bilim hesabının aktardığı bir çalışma, güzel kokuların hafızamız üzerindeki etkisini ortaya koydu. Özellikle son yıllarda yaşlıların yaşadığı hafıza sorunlarına bir çözüm bulmak için yapılan bu araştırmada, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma, yaşları 60 ila 85 arasında değişen kadın ve erkekler üzerinde 6 ay boyunca uygulandı. Belirli bir grup kokudan zengin ortamlarda gözlemlenirken, bir grup da kontrol grubu olarak atandı.

Daha önce yapılan başka bir araştırmada ise koku zenginleştirmesi yapılan kişilerde, beynin "en önemli bölgesi" olarak bilinen gri maddenin hacminin arttığı gözlemlendi.

Daha önce yapılan başka bir araştırmada ise koku zenginleştirmesi yapılan kişilerde, beynin "en önemli bölgesi" olarak bilinen gri maddenin hacminin arttığı gözlemlendi.

Bireylerin koku tanımlama becerilerinde iyileşme olduğu gözlemlenirken beynin bütün zihinsel aktivitelerinin geliştiği bölge olarak bilinen gri maddenin hacminin daha fazla olduğu kaydedildi.

Araştırma sırasında güzel kokuya maruz kalan katılımcıların, sözel öğrenme ve hafızanın önemli bir testi olan 'kelime listesi hatırlama' performanslarında iyileşme olduğu kanıtladı.

Araştırmada kullanılan doğal yağların ise "gül, portakal, okaliptüs, nane, limon, biberiye ve lavanta" olduğu belirtildi.

Araştırmada kullanılan doğal yağların ise "gül, portakal, okaliptüs, nane, limon, biberiye ve lavanta" olduğu belirtildi.

Yürütülen çalışmada kullanılan yağlar, bir difüzör yardımıyla odaya yayılmış ve katılımcılar gece boyunca bu kokulara maruz bırakılmış. Ayrıca bu kokuların yapay olmamasına, doğal içeriklere dikkat etmekte fayda var.

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