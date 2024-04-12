Geçmiş Dönemlerde Türkiye'deki Gazetelerde Yayınlanan Akıllara Zarar 11 Haber
Geçmiş Dönemlerde Türkiye'deki Gazetelerde Yayınlanan Akıllara Zarar 11 Haber
Çok eski yıllarda Türkiye çıkan gazetelerde yayınlanan beyin yakan bazı haberleri derledik.
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1. İki haber de beynimi yaktı.
2. Erken anlamışlar biraz.
3. Ne?
4. Yok canım hiç bahane değil...
5. Çok amaçlı Türk erkeği.
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6. Haklı bir kaçış.
7. Geçmiş olsun.
8. Haklı mı sizce?
9. Umarım öğrenmiştir.
10. O dönem cinsiyet değiştirenler çokmuş sanırım.
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11. İnanılmaz olaylar oluyormuş gerçekten.
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