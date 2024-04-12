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Geçmiş Dönemlerde Türkiye'deki Gazetelerde Yayınlanan Akıllara Zarar 11 Haber

Geçmiş Dönemlerde Türkiye'deki Gazetelerde Yayınlanan Akıllara Zarar 11 Haber

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
12.04.2024 - 19:02

Çok eski yıllarda Türkiye çıkan gazetelerde yayınlanan beyin yakan bazı haberleri derledik.

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1. İki haber de beynimi yaktı.

1. İki haber de beynimi yaktı.

2. Erken anlamışlar biraz.

2. Erken anlamışlar biraz.

3. Ne?

4. Yok canım hiç bahane değil...

4. Yok canım hiç bahane değil...

5. Çok amaçlı Türk erkeği.

5. Çok amaçlı Türk erkeği.
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6. Haklı bir kaçış.

6. Haklı bir kaçış.

7. Geçmiş olsun.

7. Geçmiş olsun.

8. Haklı mı sizce?

8. Haklı mı sizce?

9. Umarım öğrenmiştir.

9. Umarım öğrenmiştir.

10. O dönem cinsiyet değiştirenler çokmuş sanırım.

10. O dönem cinsiyet değiştirenler çokmuş sanırım.
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11. İnanılmaz olaylar oluyormuş gerçekten.

11. İnanılmaz olaylar oluyormuş gerçekten.

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