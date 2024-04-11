Televizyon Dizilerini İzlerken Hepimizin Gözünden Kaçan Çekim Hataları!
Televizyon Dizilerini İzlerken Hepimizin Gözünden Kaçan Çekim Hataları!
Televizyon dizilerini izlerken bazı hataları fark etmiyoruz. Daha sonra bir başkası bu hataları fark etmiş oluyor ve 'Ben nasıl fark etmedim?' sorusunu soruyoruz. Biz de bazı televizyon dizilerinde yapılan basit ama önemli çekim hatalarını topladık.
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Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Ömer'in araba sahnesinde arka koltuktaki kemerlerin yerleri sahne boyunca değişti. Kııvılcım'da farklı kemer, Ömer'de de farklı göründü.
Kendi Düşen Ağlamaz'da Serkan'ın üzerini silmek için elini sol omzuna atan Alize'nin eli diğer sahnede sağ omuza geçiyor.
Kirli Sepeti'nde Hayriye'nin telefonunun kamerası üç adet. Bir sonraki sahnede ise telefonun kamerası ikiye düşüyor.
Yalı Çapkını'nda Kolsuz Necip Usta'nın olmayan kolu belirdi. 34. bölümde yapılan çekim hatası sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
Yalı Çapkını'nın 14. bölümünde büyük bir çekim hatasını yakaladı. Havaalanında Ferit gittikten sonra yalnız kalan Seyran'ın olduğu sahnede bir set görevlisi kameralarda göründü.
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Bambaşka Biri'nde Savcı Leyla bir katilin peşindeyken arabadan inerken ayaklarında topuklu ayakkabı varken diğer sahnede çizme görünüyor.
Aile'de annesi ile konuşan Aslan, evden çıkıyor ve aşırı havalı bir helikopter sahnesi başlıyor. Farklı bir güneş gözlüğüyle helikoptere inen Aslan, farklı bir gözlükle iniyor.
Rengin'in ameliyatından çıkan Bahar, içine şüphe düştüğü için soluğu Timur'un yanında almıştı. O sırada yürürken üstüne gri bir bluz vardı. Bu gri bluz ise Timur'un odasına geldiğinde beyaza döndü. Küçük ve klasik bir çekim hatası olsa da fark edildi.
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