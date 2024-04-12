Daha Verimli Olmaya Çalışırken Ömrünüzden Ömür Götüren 10 Olumsuz Alışkanlık
Daha Verimli Olmaya Çalışırken Ömrünüzden Ömür Götüren 10 Olumsuz Alışkanlık
Her ne kadar fark etmesek de bazı alışkanlıklarımız hayatımızdaki tüm verimliliği elimizden alıp götürüyor. Etkilemeyeceğini düşündüğümüz şeyler bile kafamızı o denli kurcalıyor ki, istediğimiz hiçbir şeyi elde edemiyoruz. Diğer bir yandan daha iyi olacak ümidiyle belirlediğimiz davranışların da aksi yönde etki etmesi bizi iyice dibe çekiyor. Peki ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? İşte ömrümüzden ömür götüren 10 davranış.
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1. Dağınıklık
2. Sosyal medya bağımlılığı
3. Kötü beslenmek
4. İşleri doğru zamanda yapmamak
5. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak
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6. Birden fazla hedef belirlemek
7. "Hayır" diyememek
8. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak
9. Çok ya da az mola yapmak
10. Mükemmeliyetçi olmak
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