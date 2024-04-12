Daha Verimli Olmaya Çalışırken Ömrünüzden Ömür Götüren 10 Olumsuz Alışkanlık

Her ne kadar fark etmesek de bazı alışkanlıklarımız hayatımızdaki tüm verimliliği elimizden alıp götürüyor. Etkilemeyeceğini düşündüğümüz şeyler bile kafamızı o denli kurcalıyor ki, istediğimiz hiçbir şeyi elde edemiyoruz. Diğer bir yandan daha iyi olacak ümidiyle belirlediğimiz davranışların da aksi yönde etki etmesi bizi iyice dibe çekiyor. Peki ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? İşte ömrümüzden ömür götüren 10 davranış.