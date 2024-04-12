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Daha Verimli Olmaya Çalışırken Ömrünüzden Ömür Götüren 10 Olumsuz Alışkanlık

Daha Verimli Olmaya Çalışırken Ömrünüzden Ömür Götüren 10 Olumsuz Alışkanlık

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.04.2024 - 15:32

Her ne kadar fark etmesek de bazı alışkanlıklarımız hayatımızdaki tüm verimliliği elimizden alıp götürüyor. Etkilemeyeceğini düşündüğümüz şeyler bile kafamızı o denli kurcalıyor ki, istediğimiz hiçbir şeyi elde edemiyoruz. Diğer bir yandan daha iyi olacak ümidiyle belirlediğimiz davranışların da aksi yönde etki etmesi bizi iyice dibe çekiyor. Peki ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? İşte ömrümüzden ömür götüren 10 davranış.

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1. Dağınıklık

1. Dağınıklık

Her ne kadar bunun bir etken olacağını düşünmesek de, dağınıklık oldukça büyük bir sorun. Çalıştığınız ortamın, masanın ve mekanın dağınık olması sizi verimli olmaktan her seferinde bir adım daha geriye çeker. Eşyalar dikkatinizi dağıtır ve verimliliğinizi kaybedersiniz.

2. Sosyal medya bağımlılığı

2. Sosyal medya bağımlılığı

Modernitenin bizi sürüklediği en büyük bataklardan biri sosyal medya. Hem üretici, hem tüketici olarak vakit geçirdiğimiz mecralarda zaman kavramımız kayboluyor. Aynı zamanda körelmemize sebep oluyor. Kopamadığımız ve sürekli yeni içerik tükettiğimiz sosyal medyanın bağımlılık haline gelmesi, hayatımızın her alanında verimsiz sonuçlar elde etmemize sebep oluyor.

3. Kötü beslenmek

3. Kötü beslenmek

Beslenme alışkanlıklarımız hem fiziksel hem de mental sağlığımızı oldukça etkiliyor. Kahvaltıyı atlamak, öğle yemeği yerken çalışıyor olmak, çay ve kahve tüketimini normalden fazla yapmak bizi kötü etkileyen ve dibe çeken faktörler arasında. Her ne kadar farkında olmasak da bu durum tüm verimliliğimizi yok ediyor. Kötü beslenme beraberinde stres, mide problemleri, uykusuzluk, kalp çarpıntısı gibi sorunları da getiriyor.

4. İşleri doğru zamanda yapmamak

4. İşleri doğru zamanda yapmamak

Doğru zamanda doğru işi yapmıyor olmak en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Gün içerisinde verimli olunan saatlerde daha önemsiz işlere yoğunlaşıp, verim alınamayacak saatlerde önemli işlere odaklanmak istemek her şeyin başarı oranını düşürür. İşi yanlış zamanda yapmak ve düzen sağlayamama durumu, tüm verimi silip atmaktadır.

5. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak

5. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak

Tüm sorumlulukların altına bir başına girmek insanı fark etmeden yıpratan ve yoran durumlardandır. Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak ve bunun getirdiği zorluklar her noktada verimizinizi düşürecektir. Bazen yardım istemek, destek almak ise veriminizi artıracaktır.

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6. Birden fazla hedef belirlemek

6. Birden fazla hedef belirlemek

Aynı anda birden fazla, çok hedef belirlemek herkesin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesidir. Kafanızda ve önünüzde çok sayıda hedef olması bir noktadan sonra bunlardan korkmanız ve altından kalkamayacağınızı düşündüğünüz için bırakmanıza sebep olur. Bu durum da ilerleme kat etmenizi önler. Verim alabilmek için her adımda yeni bir hedef belirlemelisiniz.

7. "Hayır" diyememek

7. "Hayır" diyememek

'Hayır' demeyi bilmemek sizin açınızdan tüm şevkinizin ve düzeninizin kırılıp bozulması demektir. Bu durum sizin verimliliğinizi tamamen eksi yönde etkiler. Vakit ayırmak istemediğiniz şeylere zorunda kaldığınız için 'evet' dediğiniz takdirde pek çok şey kaybedersiniz. 'Hayır' deme alışkanlığını acilen kazanmalısınız demektir.

8. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak

8. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak

Aynı anda birden fazla iş yapmak tüm işlerinizin verimini düşürecektir. Tek bir noktaya odaklanmanızı engelleyecek ve kafanızı da dağıtacaktır. Bu durumda hiçbir verim alamayacaksınız. Tek bir işe odaklanmanız dikkatinizin de dağılmaması için önemli bir unsurdur. Konsantrasyon bozukluğunu bu şekilde önleyebilirsiniz.

9. Çok ya da az mola yapmak

9. Çok ya da az mola yapmak

Mola zamanlarını düzgün ayarlayamıyor olmanız tüm veriminizi alıp götürecektir. Dengeyi bulamıyor olmak büyük bir sorun teşkil etmeye başlar. Az mola yapmak yorgunluğunuzu artıracağı için, çok mola yapmak da odağınızı kaydıracağı için bu durum veriminizi yok etmektedir.

10. Mükemmeliyetçi olmak

10. Mükemmeliyetçi olmak

Küçük detaylarda kaybolarak büyük resimden uzaklaşmaya başlamak, her şey mükemmel olsun isterken 'ya hep ya hiç' düşüncesine girmek de veriminizi düşürür. Bazen, bazı şeyler mükemmel değil yalnızca yeterli olmalıdır.

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