Erkeklerin Statüsünün Kadınlardaki Meme Büyüklüğü Tercihini Etkilediği Ortaya Çıktı
Erkeklerin Statüsünün Kadınlardaki Meme Büyüklüğü Tercihini Etkilediği Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Malezya'da yapılan bir çalışma; erkeklerin sosyoekonomik statülerinin farklı olmasının kadınlardaki meme büyüklüğü tercihinde etkili olduğunu ortaya çıkardı.
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Malezya'da yapılan ve üç bölgeden sosyoekonomik statüleri farklı (yüksek ve düşük) 266 erkeğin katıldığı bir çalışma çok enterasan gerçekleri ortaya koydu.
"Kaynak Güvenliği Erkeklerin Kadın Göğüs Büyüklüğü Tercihlerini Etkiliyor" başlığıyla yapılan araştırma sonucuna göre; erkekleri ekonomik durumunun beğendikleri kadınların meme ölçülerine yansıdığı keşfedildi.
Çalışmadan önce, kadınların meme büyüklüğünün yağ rezervleri üzerinden etkili olduğu ve bunun da kaynaklara erişimi gösterdiği öne sürülmüş. Söz konusu çalışma da bakış açısına dayanarak yapılmış.
Çalışmada, erkeklere bir dizi animasyon figürünü fiziksel çekicilik açısından değerlendirmeleri istenmiş. Sonuçlara bakıldığında da, düşük sosyoekonomik statüye sahip erkeklerin orta gelirli erkeklere kıyasla daha büyük göğüsleri daha çekici olarak nitelendirmiş.
İngiltere'de aynı çevresel bağlamda yapılan bir diğer araştırmada ise 66 aç ve 58 tok erkeğin göğüs boyutu tercihleri karşılaştırmış.
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Sonuçlar, aç erkeklerin tok erkeklere kıyasla daha büyük göğüsleri önemli ölçüde daha çekici olarak değerlendirdiğini ortaya çıkarmış.
Bu çalışmaların ikisine birden şöyle bir baktığımızda, kaynak güvenliğinin erkeklerin kadınların göğüs büyüklüğüne dayalı çekicilik değerlendirmelerini etkilediğine dair büyük kanıtlar elde etmiş oluyoruz.
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