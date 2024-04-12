Eşitlik mi, Adalet mi? Küresel Ekonomide Gelir Dağılımının Sırları

Gelir eşitsizliği ile mücadelede birçok politika ve çözüm önerisi bulunmaktadır. Bu önlemler arasında vergi reformları, asgari ücret artışları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi gibi adımlar yer alır.