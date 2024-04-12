Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Anlattıkları Birbirinden İlginç Hikayelerle Hayatın Cilvesini İliklerine Kadar Yaşamış Kişiler

Anlattıkları Birbirinden İlginç Hikayelerle Hayatın Cilvesini İliklerine Kadar Yaşamış Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 14:02

Hayatta bazı tesadüfler var. Bazen gelecekteki eşimizi ya da hayatımızı adayacağımız işi bulabiliyoruz. Hayatın tatlı cilvesini iliklerine kadar yaşamış birbirinden ilginç hikayelere sahip o kişilere gelin beraber bakalım.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Bir arkadaşım birkaç yıl boyunca komşusuyla aynı daireyi paylaştı. Sonunda, dairenin onun payına düşen kısmını satın almaya karar verdi. Kadının payına düşen dairenin parası bankada bir kasadaydı. Parayı almadan bir gün önce bana apandisit olduğunu ve ameliyat olacağını haber veren bir mesaj gönderdi."

1. "Bir arkadaşım birkaç yıl boyunca komşusuyla aynı daireyi paylaştı. Sonunda, dairenin onun payına düşen kısmını satın almaya karar verdi. Kadının payına düşen dairenin parası bankada bir kasadaydı. Parayı almadan bir gün önce bana apandisit olduğunu ve ameliyat olacağını haber veren bir mesaj gönderdi."

'Benden kontratı iptal etmemi ve komşusunun bundan faydalanmamasını sağlamamı istedi. Bankada onu nasıl bir ruh haliyle karşıladığımı tahmin edebilirsiniz. Sert tavrımı hala hatırlıyor. Beş yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var.'

2. "Annemin büyükannesi tramvay durağına gitmiş, yakışıklı bir çocuğa yaklaşmış ve ondan para karşılığında bir çit tamir etmesini istemiş..."

2. "Annemin büyükannesi tramvay durağına gitmiş, yakışıklı bir çocuğa yaklaşmış ve ondan para karşılığında bir çit tamir etmesini istemiş..."

Çocuğun çok zeki olduğu ve derhal yarı zamanlı işi kabul ettiği ortaya çıkmış. Annem okuldan eve dönmüş ve orada, çitin üzerinde müstakbel kocası oturuyormuş...'

3. "Bir tanıdığım zor bir boşanma süreci yaşadı. Evsiz kaldı ve bir buçuk yılını korkunç bir depresyon içinde geçirdi. Sonunda zemin katta bir daire satın aldı. İki yıl sonra bilgisayarı bozuldu ve 4. kattaki komşusundan gelip bakmasını istedi..."

3. "Bir tanıdığım zor bir boşanma süreci yaşadı. Evsiz kaldı ve bir buçuk yılını korkunç bir depresyon içinde geçirdi. Sonunda zemin katta bir daire satın aldı. İki yıl sonra bilgisayarı bozuldu ve 4. kattaki komşusundan gelip bakmasını istedi..."

'O zamandan beri birlikteler ve birbirleri olmadan nasıl yaşayabileceklerini bile bilmiyorlar.'

4. "Ebeveynlerimiz, bir düğünde tanıştılar. Babam, anneme ilk adımı atan ve daha hızlı davranan kişiydi."

4. "Ebeveynlerimiz, bir düğünde tanıştılar. Babam, anneme ilk adımı atan ve daha hızlı davranan kişiydi."

'Annem, daha çekici birinin önce onu davet etmesini diledi. Gece boyunca birlikte dans ettiler, ancak babam telefon numarasını sormayı unuttu. Annem, istasyona kadar onunla yürüdü ve tren kalkarken telefon numarasını verdi. Üç yıl sonra evlendiler.'

5. "Eşimle hastanede tanıştım. Orada çalışıyordu ve ben sık sık hastaneye geliyordum. Flört etmek istemediğimi biliyordu, bu yüzden sadece arkadaş olduk. Bana odaya nergisler veya elma suyu getirirdi."

'Sıcak battaniyeler bırakır ve vardiyası başlamadan önce ve bittikten sonra benimle otururdu. Sonuç olarak, ona karşı duygularım olduğunu fark ettim ve bu yıl 12. evlilik yıldönümümüzü kutladık.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Japonya'ya ilk taşındığımda, dilini anlamakta zorlandığım bir adamla karşılaştım..."

6. "Japonya'ya ilk taşındığımda, dilini anlamakta zorlandığım bir adamla karşılaştım..."

Bir gün markette, pirincin ön yıkanmış olup olmadığını öğrenmeye çalışırken yaklaşık 15 dakika boyunca cep telefonumu elimde tutuyordum. Birden bir adam ana dilimde bana seslendi ve yardımcı oldu. Numaralarımız aldık ve o zamandan beri birlikteyiz.

7. "Bir tanıdığım zor bir boşanma geçirdi, gecenin bir yarısı sadece bavuluyla evden atıldı. Günün ağarmasını beklemek ve bundan sonra ne yapacağına karar vermek için tren istasyonuna gitmiş. Çirkin bir adam ona yaklaştı ve kahve içmeye davet etti, o da ona üzücü hikayesini anlattı."

7. "Bir tanıdığım zor bir boşanma geçirdi, gecenin bir yarısı sadece bavuluyla evden atıldı. Günün ağarmasını beklemek ve bundan sonra ne yapacağına karar vermek için tren istasyonuna gitmiş. Çirkin bir adam ona yaklaştı ve kahve içmeye davet etti, o da ona üzücü hikayesini anlattı."

'Adam ona kendisiyle birlikte acil bir işinin olduğu komşu kasabaya gitmesini teklif etti. Kadın onu tren istasyonunda bekleyeceğini söylemiş. Tam gidecekmiş ama çok yorgun olduğu için uyuyakalmış. Adam da onu beklediği için çok mutluydu. Uzun yıllar evli kaldılar'

8. "Spor salonunda çalışıyordum ve kendimi aşırı zorladım. Birden başım döndü ve gözlerim karardı. Bir adam beni yakaladığında bayılmaya başlamıştım. Bana konsantrasyon gerektiren sorular sorarak uyanık kalmama yardımcı olmaya çalıştı."

8. "Spor salonunda çalışıyordum ve kendimi aşırı zorladım. Birden başım döndü ve gözlerim karardı. Bir adam beni yakaladığında bayılmaya başlamıştım. Bana konsantrasyon gerektiren sorular sorarak uyanık kalmama yardımcı olmaya çalıştı."

'İyi olduğumu görünce, soruları flört etmeye benzemeye başladı: adım ne, numaram ne vs... Beni güldürdü ve numaramı aldı.'

9. "Bir partide tanıştık ve ben ayrılmak üzereyken beni paltolarımızı bıraktığımız çocuk odasına götürdü. Ve orada bana sordu: "Telefon numaranı hangi kalemle yazmak istersin?" Onunla şu anda 20 yıldır evliyim."

9. "Bir partide tanıştık ve ben ayrılmak üzereyken beni paltolarımızı bıraktığımız çocuk odasına götürdü. Ve orada bana sordu: "Telefon numaranı hangi kalemle yazmak istersin?" Onunla şu anda 20 yıldır evliyim."

10. "Birlikte okuduk ve aynı yurtta kaldık ama benim gibi bir erkeği asla istemeyeceğini düşündüğüm için onunla konuşmaya cesaret edemedim."

'Başka hiçbir kızdan hoşlanmıyordum, bu yüzden derslerime odaklanmaya karar verdim. Ama sonra onu tekrar gördüm ve güzelliğine hayran kaldım. 'Arkadaşımın grubunda olduğu ortaya çıktı. Cesaretimi topladım ve arkadaşıma onun erkek arkadaşı olmak istediğimi söyledim. Kabul etmedi ama arkadaş olmayı teklif etti. Ve birkaç randevudan sonra arkadaşlığın ötesine geçmeyi başardım. Şimdi güzel bir eşim ve üç çocuğum var.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?