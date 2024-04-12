Anlattıkları Birbirinden İlginç Hikayelerle Hayatın Cilvesini İliklerine Kadar Yaşamış Kişiler
Anlattıkları Birbirinden İlginç Hikayelerle Hayatın Cilvesini İliklerine Kadar Yaşamış Kişiler
Hayatta bazı tesadüfler var. Bazen gelecekteki eşimizi ya da hayatımızı adayacağımız işi bulabiliyoruz. Hayatın tatlı cilvesini iliklerine kadar yaşamış birbirinden ilginç hikayelere sahip o kişilere gelin beraber bakalım.👇
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1. "Bir arkadaşım birkaç yıl boyunca komşusuyla aynı daireyi paylaştı. Sonunda, dairenin onun payına düşen kısmını satın almaya karar verdi. Kadının payına düşen dairenin parası bankada bir kasadaydı. Parayı almadan bir gün önce bana apandisit olduğunu ve ameliyat olacağını haber veren bir mesaj gönderdi."
2. "Annemin büyükannesi tramvay durağına gitmiş, yakışıklı bir çocuğa yaklaşmış ve ondan para karşılığında bir çit tamir etmesini istemiş..."
3. "Bir tanıdığım zor bir boşanma süreci yaşadı. Evsiz kaldı ve bir buçuk yılını korkunç bir depresyon içinde geçirdi. Sonunda zemin katta bir daire satın aldı. İki yıl sonra bilgisayarı bozuldu ve 4. kattaki komşusundan gelip bakmasını istedi..."
4. "Ebeveynlerimiz, bir düğünde tanıştılar. Babam, anneme ilk adımı atan ve daha hızlı davranan kişiydi."
5. "Eşimle hastanede tanıştım. Orada çalışıyordu ve ben sık sık hastaneye geliyordum. Flört etmek istemediğimi biliyordu, bu yüzden sadece arkadaş olduk. Bana odaya nergisler veya elma suyu getirirdi."
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6. "Japonya'ya ilk taşındığımda, dilini anlamakta zorlandığım bir adamla karşılaştım..."
7. "Bir tanıdığım zor bir boşanma geçirdi, gecenin bir yarısı sadece bavuluyla evden atıldı. Günün ağarmasını beklemek ve bundan sonra ne yapacağına karar vermek için tren istasyonuna gitmiş. Çirkin bir adam ona yaklaştı ve kahve içmeye davet etti, o da ona üzücü hikayesini anlattı."
8. "Spor salonunda çalışıyordum ve kendimi aşırı zorladım. Birden başım döndü ve gözlerim karardı. Bir adam beni yakaladığında bayılmaya başlamıştım. Bana konsantrasyon gerektiren sorular sorarak uyanık kalmama yardımcı olmaya çalıştı."
9. "Bir partide tanıştık ve ben ayrılmak üzereyken beni paltolarımızı bıraktığımız çocuk odasına götürdü. Ve orada bana sordu: "Telefon numaranı hangi kalemle yazmak istersin?" Onunla şu anda 20 yıldır evliyim."
10. "Birlikte okuduk ve aynı yurtta kaldık ama benim gibi bir erkeği asla istemeyeceğini düşündüğüm için onunla konuşmaya cesaret edemedim."
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