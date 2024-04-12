Anlattıkları Birbirinden İlginç Hikayelerle Hayatın Cilvesini İliklerine Kadar Yaşamış Kişiler

'Başka hiçbir kızdan hoşlanmıyordum, bu yüzden derslerime odaklanmaya karar verdim. Ama sonra onu tekrar gördüm ve güzelliğine hayran kaldım. 'Arkadaşımın grubunda olduğu ortaya çıktı. Cesaretimi topladım ve arkadaşıma onun erkek arkadaşı olmak istediğimi söyledim. Kabul etmedi ama arkadaş olmayı teklif etti. Ve birkaç randevudan sonra arkadaşlığın ötesine geçmeyi başardım. Şimdi güzel bir eşim ve üç çocuğum var.'