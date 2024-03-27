Yasa Bile Çıkarılmıştı: Brezilya'daki Yük Kamyonlarının Arkasındaki Yüksekliğin Sebebi Aslında Ne?
Yasa Bile Çıkarılmıştı: Brezilya'daki Yük Kamyonlarının Arkasındaki Yüksekliğin Sebebi Aslında Ne?
Kaynak: https://www.technopixel.org/why-are-t...
Brezilya'daki taşıma kamyonların arkasında birkaç metrelik bir yükseklik olduğunu biliyor muydunuz? Bazı sürücüler, bunun sebebinin aracın dengesini sağlamak için olduğunu söylese de uzmanlar çok olaya çok daha farklı yaklaşıyor.
Buyurun.👇
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Brezilya'daki yük kamyonlarının arkasının kalkık olduğunu biliyor muydunuz? Uluslararası lojistik firmalarının kullandığı kamyonlar, uzun yolculuklarda 'arkası kalkık' bir şekilde kullanılıyor.
Peki bunun sebebi ne? Kamyonun arkası nasıl yükseltilebiliyor? Gelin anlatalım.👇
Bu yöntem iki şekilde çalışıyor. Birincisinde ve sıklıkla tercih edilen yöntemde, kamyonların orijinal şasesine ikinci bir şase eklenir ve böylece arka kısım 2 metreye kadar yükseltilebilir. İkinci yöntemde ise şaseye çeşitli aparatlar ya da ilave makaslar ekleniyor.
Aracın dengesini geliştirdiği iddia edilen bu yöntem, dönüş sırasında aracın kontrolünü kaybetme ve devrilme olasılığını azaltıyor.
Uzmanlara ve bu değişikliğe karşı çıkan diğer kamyonculara göre ise durum oldukça farklı.
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Ayrıca bu durum araçlara büyük zarar veriyor. Örneğin, arka kaldırıldığında ve acil fren gerektiğinde, yükün öne doğru fırlaması daha kolay olur; bu da sürücünün her zaman tehlike altında olabileceği anlamına geliyor.
Tüm bunların sonucunda Brezilya hükümeti kazaları önlemek için yasa bile çıkardı.
İşte küçük bir örnek.👇
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