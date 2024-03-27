Yasa Bile Çıkarılmıştı: Brezilya'daki Yük Kamyonlarının Arkasındaki Yüksekliğin Sebebi Aslında Ne?

Brezilya'daki taşıma kamyonların arkasında birkaç metrelik bir yükseklik olduğunu biliyor muydunuz? Bazı sürücüler, bunun sebebinin aracın dengesini sağlamak için olduğunu söylese de uzmanlar çok olaya çok daha farklı yaklaşıyor.

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