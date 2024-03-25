Avustralyalı 8 Yaşındaki Kız, Ailesinden Aldığı Harçlıkları Biriktirerek Kardeşleriyle Birlikte Ev Satın Aldı
Avustralyalı 8 Yaşındaki Kız, Ailesinden Aldığı Harçlıkları Biriktirerek Kardeşleriyle Birlikte Ev Satın Aldı
Kaynak: https://www.boredpanda.com/australian...
Avustralyalı 8 yaşındaki bir kız, ailesinden aldığı harçlıkları biriktirdikten sonra kardeşleriyle birlikte bir ev satın aldı. Ruby ve McLellan kardeşler gurur duyduklarını dile getiriyor.
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Avustralyalı 8 yaşındaki bir kız, ailesinden aldığı harçlıkları biriktirdikten sonra kardeşleriyle birlikte bir ev satın aldı.
Ruby McLellan isimli kız, 440.000 ABD doları değerindeki bir evin mülk sahibi olarak dünyanın en genç ev sahiplerinden biri oldu.
Ruby'nin babası, gelecekte çocuklarının ev satın alma stresi yaşamaması için böyle bir yola başvurdu.
"30 yıldır yatırım yapıyorum ve şu an enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşeceği tahminine dayanarak yatırım yapmak için harika bir zamandı."
Baba gayrimenkul için yatırım yaparken küçük kardeşler de harçlıklarıyla bu yatırıma katkıda bulundular.
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Tahminleri doğru çıkarsa, mülk 2032 yılına kadar değerini ikiye katlayacak. Bu noktada, çocuklar evi satabilecek ve kârı bölüşerek kendi evlerini satın almalarına yardımcı olabilecekler.
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Bizdeki çocuklar sürünsün tacize uğrasın okutulmasın evlendirilsin şiddete maruz kalsın 😡😡
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