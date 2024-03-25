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Avustralyalı 8 Yaşındaki Kız, Ailesinden Aldığı Harçlıkları Biriktirerek Kardeşleriyle Birlikte Ev Satın Aldı

Avustralyalı 8 Yaşındaki Kız, Ailesinden Aldığı Harçlıkları Biriktirerek Kardeşleriyle Birlikte Ev Satın Aldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 21:04

Avustralyalı 8 yaşındaki bir kız, ailesinden aldığı harçlıkları biriktirdikten sonra kardeşleriyle birlikte bir ev satın aldı. Ruby ve McLellan kardeşler gurur duyduklarını dile getiriyor.

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Kaynak: https://www.boredpanda.com/australian...
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Avustralyalı 8 yaşındaki bir kız, ailesinden aldığı harçlıkları biriktirdikten sonra kardeşleriyle birlikte bir ev satın aldı.

Avustralyalı 8 yaşındaki bir kız, ailesinden aldığı harçlıkları biriktirdikten sonra kardeşleriyle birlikte bir ev satın aldı.

Ruby McLellan isimli kız, 440.000 ABD doları değerindeki bir evin mülk sahibi olarak dünyanın en genç ev sahiplerinden biri oldu.

Ruby McLellan isimli kız, 440.000 ABD doları değerindeki bir evin mülk sahibi olarak dünyanın en genç ev sahiplerinden biri oldu.

Avustralya yasalarına göre, 18 yaşından küçük herkes ev sahibi olabilir ve ev tapusunda adı yazılı bir mülk satın alabilir.

Ruby'nin babası, gelecekte çocuklarının ev satın alma stresi yaşamaması için böyle bir yola başvurdu.

Ruby'nin babası, gelecekte çocuklarının ev satın alma stresi yaşamaması için böyle bir yola başvurdu.

'Her yedi ila on yılda bir, mülkün değeri iki katına çıkar,' diye açıkladı 50 yaşındaki baba.

"30 yıldır yatırım yapıyorum ve şu an enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşeceği tahminine dayanarak yatırım yapmak için harika bir zamandı."

"30 yıldır yatırım yapıyorum ve şu an enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşeceği tahminine dayanarak yatırım yapmak için harika bir zamandı."

Ruby McLellan, kardeşleri 14 yaşındaki Angus ve 13 yaşındaki Lucy ile birlikte dört yatak odalı evi beraber paylaşıyor.

Baba gayrimenkul için yatırım yaparken küçük kardeşler de harçlıklarıyla bu yatırıma katkıda bulundular.

Baba gayrimenkul için yatırım yaparken küçük kardeşler de harçlıklarıyla bu yatırıma katkıda bulundular.

Gururlu baba, 'Çocuklarımın gelecekte refah içinde yaşamaları benim çok önemli.' dedi.

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Tahminleri doğru çıkarsa, mülk 2032 yılına kadar değerini ikiye katlayacak. Bu noktada, çocuklar evi satabilecek ve kârı bölüşerek kendi evlerini satın almalarına yardımcı olabilecekler.

Tahminleri doğru çıkarsa, mülk 2032 yılına kadar değerini ikiye katlayacak. Bu noktada, çocuklar evi satabilecek ve kârı bölüşerek kendi evlerini satın almalarına yardımcı olabilecekler.

Ayrıca Ruby, en genç ev sahiplerinden biri olarak 'çok mutlu' olduğunu söylüyor.

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Selver.1994.06

Bizdeki çocuklar sürünsün tacize uğrasın okutulmasın evlendirilsin şiddete maruz kalsın 😡😡

s.rtc

Bizde 3 kişi çalışsa 20 yılda zor alır