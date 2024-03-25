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İstanbul'un Ünlü Balık Restoranında Yangın: 'Tarihi Bebek Balıkçı'da Korkutan Anlar!

İstanbul'un Ünlü Balık Restoranında Yangın: 'Tarihi Bebek Balıkçı'da Korkutan Anlar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 15:39

Beşiktaş'ta bulunan ünlü balık restoranı 'Tarihi Bebek Balıkçı'da yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesinin ardından söndürüldü.

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Ünlü ve tarihi balık restoranı Bebek Balıkçı'da bugün saat 12.00 sularında yangın çıktı.

Ünlü ve tarihi balık restoranı Bebek Balıkçı'da bugün saat 12.00 sularında yangın çıktı.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, restoranının çatısından dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, restoranının çatısından dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracının yardımıyla çatıya ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracının yardımıyla çatıya ulaştı.

Yangının kontrol altına alınması sonrasında duman tahliyesi yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması sonrasında duman tahliyesi yapıldı.

Polis ve sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı olay yerinde konuşlandı.

Bebek Balıkçı'da çıkan yangına ait görüntüler 👇

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