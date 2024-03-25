İstanbul'un Ünlü Balık Restoranında Yangın: 'Tarihi Bebek Balıkçı'da Korkutan Anlar!
İstanbul'un Ünlü Balık Restoranında Yangın: 'Tarihi Bebek Balıkçı'da Korkutan Anlar!
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Ünlü ve tarihi balık restoranı Bebek Balıkçı'da bugün saat 12.00 sularında yangın çıktı.
İHA'nın aktardığı bilgilere göre, restoranının çatısından dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi merdiven aracının yardımıyla çatıya ulaştı.
Yangının kontrol altına alınması sonrasında duman tahliyesi yapıldı.
Bebek Balıkçı'da çıkan yangına ait görüntüler 👇
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