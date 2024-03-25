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9 Yaşındaki Çocuğa İmam Odasında Yıllarca İstismar İddiası: İmam Tutuklandı!

9 Yaşındaki Çocuğa İmam Odasında Yıllarca İstismar İddiası: İmam Tutuklandı!

İmam çocuk istismarı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 14:53

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir camide görev yapan imam M.A'nın 11 yıl boyunca camiideki kuran kursuna gelen bir çocuğu istismar ettiği ve tutuklandığı iddia edildi. 

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Türkiye'yi sarsan çocuk istismarı skandallarının bir yenisinin daha ortaya çıktığı iddia ediliyor. Sözcü'nün haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir camide imam olarak görev yapan M.A, 11 yıl boyunca camiideki kuran kursuna gelen bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Türkiye'yi sarsan çocuk istismarı skandallarının bir yenisinin daha ortaya çıktığı iddia ediliyor. Sözcü'nün haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir camide imam olarak görev yapan M.A, 11 yıl boyunca camiideki kuran kursuna gelen bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak

Haberde, mağdur Ç.K'nın ocak ayında Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde, 11 yıl boyunca yaşadığı istismarın detaylarını anlattığı belirtiliyor.

Haberde, mağdur Ç.K'nın ocak ayında Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde, 11 yıl boyunca yaşadığı istismarın detaylarını anlattığı belirtiliyor.

(Temsili Görsel)

Kuran kursuna başladıktan sonra camii imamı M.A’nın kendisine dürüm ısmarladığını anlatan mağdur Ç.K'nın şunları söylediği aktarılıyor: 

 “Beni sonra kandırarak imam odasına götürdü. Kendisine masaj yapmamı istedi. Bana ‘Avratlardan daha gönüllüsün’ dedi. Sonrasında eğilmemi istedi” 

Yine haberde, ilk istismar olayı yaşandığında 9 yaşında olduğunu söyleyen Ç.K, imam M.A’ya istemediğini defalarca söylediğini fakat “Görüntülerini yayar seni rezil ederim” tehdidi nedeniyle korkttuğunu söylüyor.

Yine haberde, ilk istismar olayı yaşandığında 9 yaşında olduğunu söyleyen Ç.K, imam M.A’ya istemediğini defalarca söylediğini fakat “Görüntülerini yayar seni rezil ederim” tehdidi nedeniyle korkttuğunu söylüyor.

(Temsili Görsel)

Çocuğun, imam tarafından zorla cinsel içerikli filmler izlenmeye zorlandığı ve ailesinin rezil olma korkusuyla olayı bir müddet gizli tuttuğu iddiası da haberde aktarılan bilgiler arasında.

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