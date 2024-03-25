9 Yaşındaki Çocuğa İmam Odasında Yıllarca İstismar İddiası: İmam Tutuklandı!
9 Yaşındaki Çocuğa İmam Odasında Yıllarca İstismar İddiası: İmam Tutuklandı!
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir camide görev yapan imam M.A'nın 11 yıl boyunca camiideki kuran kursuna gelen bir çocuğu istismar ettiği ve tutuklandığı iddia edildi.
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Türkiye'yi sarsan çocuk istismarı skandallarının bir yenisinin daha ortaya çıktığı iddia ediliyor. Sözcü'nün haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan bir camide imam olarak görev yapan M.A, 11 yıl boyunca camiideki kuran kursuna gelen bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Haberde, mağdur Ç.K'nın ocak ayında Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde, 11 yıl boyunca yaşadığı istismarın detaylarını anlattığı belirtiliyor.
Yine haberde, ilk istismar olayı yaşandığında 9 yaşında olduğunu söyleyen Ç.K, imam M.A’ya istemediğini defalarca söylediğini fakat “Görüntülerini yayar seni rezil ederim” tehdidi nedeniyle korkttuğunu söylüyor.
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