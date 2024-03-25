Görüş Bildir
Haberler
Gündem
'TikTok'ta İstismar' Şüphelisi Emekli Uzman Çavuş'un İfadesi Ortaya Çıktı: 'Canlı Yayınlar Yapıyorum...'

'TikTok'ta İstismar' Şüphelisi Emekli Uzman Çavuş'un İfadesi Ortaya Çıktı: 'Canlı Yayınlar Yapıyorum...'

İstismar
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 16:05

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden gece geç saatlere kadar 8-13 yaş arası çocuklara canlı yayın açan emekli uzman çavuş Fuat A., ifadesinde istismar iddialarını reddetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarda 8-13 yaş arası kız çocuklarıyla bağlantı kuran emekli uzman çavuş Fuat A.'nın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, görüntülere çok sayıda tepki gelmişti.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarda 8-13 yaş arası kız çocuklarıyla bağlantı kuran emekli uzman çavuş Fuat A.'nın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, görüntülere çok sayıda tepki gelmişti.

İstismar iddiaları sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, polis ekipleri Fuat A.'yı Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan ikametinde gözaltına almıştı.

İstismar iddiaları sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, polis ekipleri Fuat A.'yı Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan ikametinde gözaltına almıştı.

Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Fuat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Fuat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuat A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Sosyal paylaşım sitesi Tiktok’ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim” dedi.

Fuat A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Sosyal paylaşım sitesi Tiktok’ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim” dedi.

İlgili haber 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?