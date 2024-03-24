İstismarcı Olduğu İddia Edilen TikTok Yayıncısı Gözaltına Alındı: Binlerce Çocuk Takipçisi Var!

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden 8-13 yaş çocuklara yayın açan ve gece geç saatlere kadar muhabbet ettiği iddia edilen Fuat Akbulut isimli şahıs yapılan şikayetler üzerine Tokat'taki evinde gözaltına alındı.

Kaynak: tv100/Seçil Balık-Müge Yücetürk