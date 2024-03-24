İstismarcı Olduğu İddia Edilen TikTok Yayıncısı Gözaltına Alındı: Binlerce Çocuk Takipçisi Var!
İstismarcı Olduğu İddia Edilen TikTok Yayıncısı Gözaltına Alındı: Binlerce Çocuk Takipçisi Var!
Sosyal medya platformu TikTok üzerinden 8-13 yaş çocuklara yayın açan ve gece geç saatlere kadar muhabbet ettiği iddia edilen Fuat Akbulut isimli şahıs yapılan şikayetler üzerine Tokat'taki evinde gözaltına alındı.
Kaynak: tv100/Seçil Balık-Müge Yücetürk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınlar açan ve 8-13 yaş arası yüzlerce takipçiye sahip olan 60'lı yaşlardaki Fuat Akbulut isimli şahıs, yayınlarda çocuklara yönelik söylemleri sonrası Tv100 editörleri Seçil Balık ve Müge Yücetürk ve bir çok vatandaş tarafından CİMER'e ve emniyetin sosyal medya hesaplarına şikayet edildi.
Akbulut'un aynı zamanda +18 videolar paylaştığı iddia edildi. tv100.com editörü Seçil Balık ve Müge Yücetürk, kendilerine ulaşan ihbarları değerlendirerek şahsın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.
Şahsın sosyal medya hesabından kayıt altına alınan canlı yayınlardan birinde küçük bir kız çocuğunun Akbulut’a “Beni tanımadın mı, geçen size geldim ya” dediği duyuldu.
Bu videoların devamında canlı yayına katılan kız çocukları kendi ailelerine de tepki göstererek ısrarla o yayınlarda kalacaklarını söylediler.
Tokat Erbaa ilçesinde yaşadığı bilinen Fuat Akbulut isimli şahsın, daha önce de küçük çocuklarla yaptığı yayınlardan rahatsız olan vatandaşlar CİMER' üzerinden şikayet oluşturmuştu.
Sosyal medyada gündeme gelen ve hakkında çok sayıda şikayet oluşturulan şahısla ilgili emniyet birimleri de harekete geçti. tv100'de yer alan bilgiye göre, Fuat Akbulut gözaltına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda