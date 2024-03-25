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Moskova Saldırganlarından Birinin İstanbul'da Çektiği Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Moskova Saldırganlarından Birinin İstanbul'da Çektiği Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.03.2024 - 16:00

22 Mart akşamı Rusya'nın başkenti Moskova son yılların en büyük terör eylemlerinden birine sahne oldu. Crocus City Hall isimli bir konser salonunda silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 137 kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı. Dört saldırgandan biri ise Moskova'ya Türkiye üzerinden giriş yaptığını ifadesinde belirtti. Rus haber ajansı Ria Novosti ise terör eylemini yapan Şemsidin Feriduni'nin sosyal medya paylaşımlarına ulaştı.

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IŞİD'in üstlendiği Moskova'da konser alanına düzenlenen saldırıda bulunanlar Ukrayna sınırında etkisiz hale getirilmişti.

IŞİD'in üstlendiği Moskova'da konser alanına düzenlenen saldırıda bulunanlar Ukrayna sınırında etkisiz hale getirilmişti.

Diğer saldırganlar gibi Tacikistan vatandaşı olan Şemseddin Feriduni ise ilk sorguda İstanbul üzerinden geldiğini itiraf etmişti.

Diğer saldırganlar gibi Tacikistan vatandaşı olan Şemseddin Feriduni ise ilk sorguda İstanbul üzerinden geldiğini itiraf etmişti.

RIA Novotsy'nin ulaştığı görüntülere göre fail 23 Şubat'ta İstanbul'da bulunmuş. Yaptığı paylaşımlara ise Aksaray, Fatih konumunu işaretlemiş.

RIA Novotsy'nin ulaştığı görüntülere göre fail 23 Şubat'ta İstanbul'da bulunmuş. Yaptığı paylaşımlara ise Aksaray, Fatih konumunu işaretlemiş.

Yaptığı 8 paylaşımın birkaç tanesinde ise tarihi Fatih Camii yer alıyor.

Yaptığı 8 paylaşımın birkaç tanesinde ise tarihi Fatih Camii yer alıyor.
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