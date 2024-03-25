Moskova Saldırganlarından Birinin İstanbul'da Çektiği Fotoğraflar Ortaya Çıktı

22 Mart akşamı Rusya'nın başkenti Moskova son yılların en büyük terör eylemlerinden birine sahne oldu. Crocus City Hall isimli bir konser salonunda silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 137 kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı. Dört saldırgandan biri ise Moskova'ya Türkiye üzerinden giriş yaptığını ifadesinde belirtti. Rus haber ajansı Ria Novosti ise terör eylemini yapan Şemsidin Feriduni'nin sosyal medya paylaşımlarına ulaştı.