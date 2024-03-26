Güvenliklere Yakalandı: Ünlü YouTuber, Skandallarla Dolu Epstein Adası'na Gizlice Girip Video Kaydetti
Güvenliklere Yakalandı: Ünlü YouTuber, Skandallarla Dolu Epstein Adası'na Gizlice Girip Video Kaydetti
Kaynak: https://www.unilad.com/news/social-me...
Son zamanlarda çocuk istismarları ve tecavüz skandallarıyla gündeme gelen Epstein Adası, geçtiğimiz günlerde bir YouTuber tarafından ziyaret edildi. Adanın baştan aşağı değiştiğini söyleyen YouTuber ise, daha önce kimsenin görmediği kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Jeffrey Epstein'i ve Epstein Adası skandalları son zamanlarda gündemi epey bi' meşgul eden konulardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki birçok ünlü ismin bulunduğu skandallar tüm dünyayı çalkalamıştı.
Jeffrey Epstein'in 2019 yılında ölmesinden sonra kendine ait adasındaki bazı ayrıntılar da son derece merak ediliyordu.
Geçtiğimiz günlerde ise Tyler Oliveria isimli bir YouTuber, Epstein adasına gizlice girdi ve bazı çekimler yaptı.
Jetski aracılığıyla adaya giden Youtuber, ilk önce Virgin Adaları'na uğramak için uçakla geldi. Akabinde de Epstein adasını keşfetti.
Şu anda Stephen Deckoff isimli bir milyonere ait olan adada ise daha önce medyada görülmemiş bazı görüntüler ortaya çıktı.
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Uçurumun kenarına tırmandıktan sonra, OIiveria nihayet karaya çıktı ve vardığında tamamen kapalı olan ünlü tapınak binasına doğru koşmaya başladı.
"Burası bu tapınakta şeytani, kötü şeylerin yaşandığı yer. Eskiden dev bir güneş pusulası vardı ama galiba kaldırılmış."
Videoda Oliviera, tapınağın Epstein'ın orijinal tasarımından tamamen farklı göründüğünü ve baştan aşağı beyaza boyandığını belirtiyor.
Orijinal bina mavi ve beyaz çizgilere sahipken, 2017'deki kasırgada uçtuğu söylenen olağanüstü bir altın kubbeye sahipti, ancak binanın gerçekte ne için kullanıldığı belirsizliğini koruyor.
Artık bembeyaz olan tapınağı geçtikten sonra YouTuber, güvenlik görevlileriyle dolu bir arabanın kendisine doğru gelmeye başlamasıyla çabucak adayı terk ediyor.
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Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.👇
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