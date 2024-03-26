Güvenliklere Yakalandı: Ünlü YouTuber, Skandallarla Dolu Epstein Adası'na Gizlice Girip Video Kaydetti

Son zamanlarda çocuk istismarları ve tecavüz skandallarıyla gündeme gelen Epstein Adası, geçtiğimiz günlerde bir YouTuber tarafından ziyaret edildi. Adanın baştan aşağı değiştiğini söyleyen YouTuber ise, daha önce kimsenin görmediği kareleri takipçileriyle paylaştı.

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