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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 10:01

Aslına bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Daha önce hiç 'akne' dövmesi görmüş müydünüz?

2. Daha önce hiç 'akne' dövmesi görmüş müydünüz?

3. Dövme de bir sanattır ama... Bu bizi biraz kararsız bıraktı.

3. Dövme de bir sanattır ama... Bu bizi biraz kararsız bıraktı.

4. "Dünya starı"

4. "Dünya starı"

5. Tatsız...

5. Tatsız...
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6. Gerek var mıydı?

6. Gerek var mıydı?

7. Gözümüz kanadı... Teşekkürler!

7. Gözümüz kanadı... Teşekkürler!

8. Sebebi neydi ki?

8. Sebebi neydi ki?

9. Şöyle bi' gün...

9. Şöyle bi' gün...

10. Kurgusal bir karakteri bile mezarında ters döndürecek türden bir çalışma olmuş.

10. Kurgusal bir karakteri bile mezarında ters döndürecek türden bir çalışma olmuş.
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11. 👇

11. 👇

12. Şu şekil tıpla iç içe olacaksın.

12. Şu şekil tıpla iç içe olacaksın.

13. Sanatsal!

13. Sanatsal!

14. "Arkadaşımın ilk dövme deneyimiydi."

14. "Arkadaşımın ilk dövme deneyimiydi."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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