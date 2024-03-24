Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Aslına bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. Daha önce hiç 'akne' dövmesi görmüş müydünüz?
3. Dövme de bir sanattır ama... Bu bizi biraz kararsız bıraktı.
4. "Dünya starı"
5. Tatsız...
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6. Gerek var mıydı?
7. Gözümüz kanadı... Teşekkürler!
8. Sebebi neydi ki?
9. Şöyle bi' gün...
10. Kurgusal bir karakteri bile mezarında ters döndürecek türden bir çalışma olmuş.
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11. 👇
12. Şu şekil tıpla iç içe olacaksın.
13. Sanatsal!
14. "Arkadaşımın ilk dövme deneyimiydi."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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