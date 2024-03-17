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Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 10:01

Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medyakullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları 'doğal mı doğal' fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın!

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Gerçek insan vücudu böyle mi?"

2. "Gerçek insan vücudu böyle mi?"

3. Bunların ikisi aynı kişi mi?

3. Bunların ikisi aynı kişi mi?
3. Bunların ikisi aynı kişi mi?

4. Nasıl yani?

4. Nasıl yani?

5. 👇

5. 👇
5. 👇
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6. Şu şekil tatsız bir gün oluyor.

6. Şu şekil tatsız bir gün oluyor.

7. "Gölgeye dikkat!"

7. "Gölgeye dikkat!"

8. Sence böyle bir şey mümkün olabilir mi?

8. Sence böyle bir şey mümkün olabilir mi?

9. Kas yapalım dersek (!)

9. Kas yapalım dersek (!)

10. "Bu kadın modelmiş!"

10. "Bu kadın modelmiş!"
10. "Bu kadın modelmiş!"
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11. Sebebi neydi ki?

11. Sebebi neydi ki?
11. Sebebi neydi ki?

12. Yok artık!

12. Yok artık!

13. Bu geceki kabusum belli oldu!

13. Bu geceki kabusum belli oldu!
13. Bu geceki kabusum belli oldu!

14. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?

14. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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