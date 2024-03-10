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Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 11:04

Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medya kullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları 'doğal mı doğal' fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik. 

Buyurun.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. "Eller yalan söylemez."

2. "Eller yalan söylemez."

3. "Yok artık!"

3. "Yok artık!"

4. Bunun gerçek olma ihtimali var mı gerçekten?

4. Bunun gerçek olma ihtimali var mı gerçekten?

5. Bu geceki kabusum belli oldu!

5. Bu geceki kabusum belli oldu!
5. Bu geceki kabusum belli oldu!
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6. 👇

6. 👇

7. Bu geceki kabusum belli oldu!

7. Bu geceki kabusum belli oldu!
7. Bu geceki kabusum belli oldu!

8. Abla'm buna gerek var mıydı gerçekten?

8. Abla'm buna gerek var mıydı gerçekten?
8. Abla'm buna gerek var mıydı gerçekten?

9. Benim de şöyle bi' fiziğim olsaydı keşke.

9. Benim de şöyle bi' fiziğim olsaydı keşke.

10. "Tüm fotoğraflarında da dahil olmak üzere, canlı yayınlarında falan da hep bu şekilde gözüküyor."

10. "Tüm fotoğraflarında da dahil olmak üzere, canlı yayınlarında falan da hep bu şekilde gözüküyor."
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11. "Toplumun güzellik standartları böyle mi?"

11. "Toplumun güzellik standartları böyle mi?"

12. "Anime kızlarını anlamak."

12. "Anime kızlarını anlamak."

13. Siz neler düşünüyorsunuz?

13. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Yorumlarda buluşalım!

14. Yorumlarda buluşalım!

15. Haftaya görüşmek üzere... 👋

15. Haftaya görüşmek üzere... 👋

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