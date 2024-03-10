Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Paylaştıkları Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medya kullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları 'doğal mı doğal' fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik.
Buyurun.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
2. "Eller yalan söylemez."
3. "Yok artık!"
4. Bunun gerçek olma ihtimali var mı gerçekten?
5. Bu geceki kabusum belli oldu!
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6. 👇
7. Bu geceki kabusum belli oldu!
8. Abla'm buna gerek var mıydı gerçekten?
9. Benim de şöyle bi' fiziğim olsaydı keşke.
10. "Tüm fotoğraflarında da dahil olmak üzere, canlı yayınlarında falan da hep bu şekilde gözüküyor."
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11. "Toplumun güzellik standartları böyle mi?"
12. "Anime kızlarını anlamak."
13. Siz neler düşünüyorsunuz?
14. Yorumlarda buluşalım!
15. Haftaya görüşmek üzere... 👋
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