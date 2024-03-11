Uzmanlar, Bir İlişkinin Tam Anlamıyla Sona Erdiğini Gösteren Belirtileri Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada, bir ilişkinin bittiğini gösteren belirtiler ortaya çıktı. 'Küçümseme', 'aşağılama' ve 'göz devirme' gibi hareketler aslında bu işaretlerden sadece birkaçıymış!

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