Uzmanlar, Bir İlişkinin Tam Anlamıyla Sona Erdiğini Gösteren Belirtileri Açıkladı
Uzmanlar, Bir İlişkinin Tam Anlamıyla Sona Erdiğini Gösteren Belirtileri Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/07/lifesty...
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada, bir ilişkinin bittiğini gösteren belirtiler ortaya çıktı. 'Küçümseme', 'aşağılama' ve 'göz devirme' gibi hareketler aslında bu işaretlerden sadece birkaçıymış!
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Sizler de takdir edersiniz ki ikili ilişkiler hayatımızı oluşturan en büyük olgulardan bir tanesi. Aşk, meşk sevgi ve saygı derken aslında birbirinden farklı duygulara aşina oluyoruz.
Her ne kadar çabalasak da ilişkilerde zaman zaman pürüzler olabiliyor. Bu pürüzlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bilim insanları konuya el atıyor ve insan psikolojisini en ince ayrıntısına kadar inceliyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma ise 'ilişkinin tam anlamıyla bittiğine işaret eden' bir etkeni ortaya çıkardı.
Araştırmaya göre erkek ya da kadın fark etmeksizin ilişkide herhangi bir taraf 'aşağılayıcı' ve 'küçümseyici' şakalar yapıyorsa...
Göz deviriyorsa, hakaret ediyorsa ve şakayla karışık laf atıyorsa bu ilişkinizin bittiğini gösteriyor.
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"Bu bir tarafın kendini daha üstün görmesinden kaynaklanır. Eğer karşı tarafa 'tiksindiğinize' dair bir mesaj verirseniz bunu düzeltmesi zordur."
Uzman, "Bir ilişkide uzun süreli kızgınlıklar ve çözülmemiş sorunlar olduğunda bu durum ortaya çıkma eğilimindedir. Partnerinizle ilgili sürekli olumsuz düşünceler söz konusudur." diye ekledi.
Bir başka araştırma enstitüsü ise 'küçümsemenin' ilişkideki en kötü davranış olduğunu söylüyor.
"Aşağılama, kişinin partneri hakkındaki uzun süredir devam eden olumsuz düşüncelerinden beslenir ve kişinin benlik duygusuna bir tür saldırı şeklinde ortaya çıkar. Kaçınılmaz olarak aşağılama, uzlaşmadan ziyade daha fazla çatışmaya özellikle de tehlikeli ve yıkıcı çatışma biçimlerine yol açar."
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