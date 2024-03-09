Dövmeleriyle Rock Yıldızı Machine Gun Kelly'yi Aratmayan Kişilerin Ağızları Açık Bırakan Hikayesi
Dövmeleriyle Rock Yıldızı Machine Gun Kelly'yi Aratmayan Kişilerin Ağızları Açık Bırakan Hikayesi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Magazin camiasını takip ediyorsanız Machine Gun Kelly, dövmeleriyle gündeme gelmiş ve gündem olmuştu. Biz de dövmeleriyle Machine gün Kelly!'yi aratmayan ve onu adeta bir 'idol' olarak gören kişilerin hikayelerini anlattık.
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Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız, Machine Gün Kelly, tüm vücudunu dövme ile kaplatmıştı. Adeta bir kıyafet gibi duran dövmeler, sosyal medyada ve magazin camiasında epey bi' ses getirmişti.
Şimdilerde ise başka insanlar, Machine Gun Kelly'yi 'idol' alarak bambaşka bir vücut dövmeleri tercih ediyorlar. Örneğin Kansas'ta yaşayan Jessy sadece bu insanlardan bir tanesi.
Jessy, eski fotoğraflarına bakınca "Gördüğüm tek şey acı mental sıkıntılar yaşayan ve acı çeken bir insan..." diyor.
"Vücudumda yaptığım değişiklikler bana kendimi iyi hissettiriyor. Tıpkı iyileşmek gibi. Eskiden öz güvensiz ve depresif gibi görünüyordum. Ne yaptığımı biliyorum ve asla durmayacağım."
Jessy'den sonra isterseniz Remy ile devam edelim: Kendisi de Machine Gun Kelly'yi örnek alan isimlerden bir tanesi.
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Sosyal medya yıldızı Remy, tam tamına 1200 saatini neredeyse dövme iğnelerinin altında harcadı. Fakat değişimin hiçbir zaman 'imkansız' olmadığını söylemeden de edemiyor.
Anthony Loffredo, ise Remy'ye oranla daha çok dövmeye sahip. Hatta bu nedenle kendisine 'Siyah Uzaylı Projesi' lakabını takıyor.
"Seçmek özgür olmaktır. Herkes özgürdür. Herkesin bir hükmü vardır." diyor paylaştığı fotoğrafın altında.
Caleb Hendrickson ise bir başka dövme 'aşığı' desek abartmayız. Kendisi, genellikle siyah dövmeler tercih etmiş.
"O zamanlar kaderimi yönetemiyordum. Anlatabilmek güç. Şu anki halimden son derece mutluyum."
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"Ailem şu anki halimi sevmiyorlar ve dövmelere 25 bin dolardan fazla harcadığım için bana biraz sinirliler. Ama gerçekten sonuçtan çok memnunum."
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