Megan Fox'un 'Ruh İkizi' Machine Gun Kelly, Üst Vücudunu Kaplayan Yeni Dövmesiyle Olay Yarattı
Megan Fox'un 'Ruh İkizi' Machine Gun Kelly, Üst Vücudunu Kaplayan Yeni Dövmesiyle Olay Yarattı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Amerikalı rapçi, rock yıldızı, şarkıcı ve oyuncu Casie Colson Baker, sahne adıyla Machine Gun Kelly (MGK) geçtiğimiz saatlerde paylaştığı fotoğraflarıyla gündem oldu. Neden mi? Çünkü nişanlısı Megan Fox'un kolunu dövme kaplatmasından sonra MGK, üst gövdesini komple siyaha boyadı. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tanıştıklarından beri, MGK ve Megan Fox ikilisi dillerden düşmeyen bir aşkla, tam gaz ilişkilerinde devam ediyorlar.
Pek canlı hayatları olan bu ikilinin mutlulukları yüzlerinden okunuyor baksanıza...❤️
Avril Lavigne'in 'Sk8ter Boi' şarkısında geçen, 'Adam serseriydi, kız bale yapıyordu.' sözlerinin birebir aynısı olan bu ikili, bırakın 'ruh ikizi' olmayı gerçekten tek vücut olmuşlar gibi.
Megan Fox, MGK'yi o kadar seviyor ki artık onun tarzını bile benimsemiş. Geçtiğimiz pazar Megan Fox, Grammy İzleme Partisine kolunu MGK gibi dövme kaplatıp gitti mesela. Artık körle yatıp şaşı mı kalktı yoksa üzüm üzüme baka baka mı karardı siz karar verin.
Gelelim asıl olaya. Şimdi biricik nişanlısı kolunu dövmeyle kaplattı ya, bizim oğlan da durmadı, gitti bütün üst vücudunu simsiyah mürekkebe boyadı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Açıklamasına 'Sadece spiritüel amaçlar için' yazarak, Instagram'da paylaştığı bu yeni dövmesini göstermesinin ardından, yeni şarkısının yarın çıkacağını da ekledi.
Siyah mürekkep üst gövdesini sararken, orijinal dövmelerinden bazıları hâlâ kollarındaki panelli boşluklardan ve göğsündeki haç sembolü içinde görülebiliyor. Ek bilgi: bu dövme için tamı tamına 44 iğne kullanılmış.
MGK'nin dövme sanatçısı Roxx, rock yıldızının işleme başlamadan önce bir "ruhsal konsültasyon" yaparak mevcut dövmelerinin artık mevcut zihin durumuyla rezonans sağlamadığını ve onları "kaotik" olarak nitelendirdiğini TMZ'ye iletti.
Yeni dövmesiyle radikal değişime giden ünlü ismi destekleyen ve eleştiren yorumlar geldi.
'Eee... Ne düşünüyorsunuz' diyerek hayranlarının fikrini sormayı ihmal etmeyen MGK'ye tepkiler gecikmedi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biri verilebilecek max tepkiyi vermiş: 'nE'
'Bu adam mikrofona 20 dakika boyunca osursa bile, bütün şeyi dinlerim. Burada hiçbir nefret yok.' 😳😳😳
'Adam o kadar garipleşti ki artık hayranı bile değilim. Olmamış.'
'Duş alırken kendini kaydet de gerçek olduğunu bilelim.'
'Façasın hee🔥'
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Bu çok güzel ve dönüşümünü izlemek beni mutlu ediyor. 😇 Bunun bir parçası olabildiğim için minnettarım. 🤍 Tanrı senin için çok şey saklıyor.' diyen ablamızın Hristiyanlık damarı tutmuş galiba.
'Ah. Keşke bunu yapmasaydın. Dövmelerini seviyordum ya. Dövmeler hakkında yorum yapan insanlardan hoşlanmam (benim de 15 tane var), ama bu sanki bir yardım çığlığıymış gibi geliyor. Sürekli geçmişteki kimliğini silmek için dramatik ve radikal şeyler yapıyor gibi görünüyorsun. Bilmiyorum kardeşim. Seni seviyorum ama bu biraz fazla gibi.'
'MGK, çeşitli dövmeleri ve hatta Cleveland dövmeleri ile tanınıyor. Bunların hepsini kapatıp tamamen siyaha gitmek bana vahşi ve garip geliyor.'
Peki siz MGK'nin yeni dövmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de MGK gibi cüretkar dövmeleriniz var mı? Hadi yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda