Megan Fox'un 'Ruh İkizi' Machine Gun Kelly, Üst Vücudunu Kaplayan Yeni Dövmesiyle Olay Yarattı

Amerikalı rapçi, rock yıldızı, şarkıcı ve oyuncu Casie Colson Baker, sahne adıyla Machine Gun Kelly (MGK) geçtiğimiz saatlerde paylaştığı fotoğraflarıyla gündem oldu. Neden mi? Çünkü nişanlısı Megan Fox'un kolunu dövme kaplatmasından sonra MGK, üst gövdesini komple siyaha boyadı. Detaylar👇