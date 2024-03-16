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Kasıtlı Olarak Kendisini Karadul Örümceklerine ve Eşek Arılarına Sokturan Doğa Aşığı YouTuber

Kasıtlı Olarak Kendisini Karadul Örümceklerine ve Eşek Arılarına Sokturan Doğa Aşığı YouTuber

Youtube youtuber
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 16:51

Doğayla iç içe videolarıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Jack Schonhoff, 'Jack's World of Wildlife' isimli YouTube kanalında birbirinden ilginç videolar paylaşıyor. Kendisini kasıtlı olarak karadul örümceklerine ve eşek arılarına sokturan YouTuber ise  dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kaynak: https://twitter.com/abcdentminded/sta...
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Doğayla iç içe videolarıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Jack Schonhoff ile tanışın: Kendisi, Youtube kanalında kasıtlı olarak kendini karadul örümceklerine ısırtıyor ve o anları anbean kaydediyor.

Doğayla iç içe videolarıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Jack Schonhoff ile tanışın: Kendisi, Youtube kanalında kasıtlı olarak kendini karadul örümceklerine ısırtıyor ve o anları anbean kaydediyor.

'Jack's World of Wildlife' isimli kanalında belirli bir kitleye ulaşan Youtuber, birçok zehirli ve tehlikeli canlıyla bir araya geliyor.

'Jack's World of Wildlife' isimli kanalında belirli bir kitleye ulaşan Youtuber, birçok zehirli ve tehlikeli canlıyla bir araya geliyor.

Sadece bir araya gelmekle de kalmıyor. John, kendisini bu canlılara ısırtıyor da!

İnanması son derece güç! İzlerken bile tüyler ürperten videolar, geçtiğimiz günlerde tekrardan viral oldu.

İnanması son derece güç! İzlerken bile tüyler ürperten videolar, geçtiğimiz günlerde tekrardan viral oldu.

Viral olan videosunda kendisini ısırttığı örümceklerin 'aslında o kadar tehlikeli olmadığını' dile getiriyor.

Şu ana kadar hissettiği en büyük yan etki semptomlar arasında sadece şiddetli bir sırt ağrısı varmış!

Şu ana kadar hissettiği en büyük yan etki semptomlar arasında sadece şiddetli bir sırt ağrısı varmış!

"Aslında bu ısırık biraz acıtsa da sizi öldürmüyor. Karadullar ısırma konusunda son derece isteksiz. Bu nedenle siz zorlayarak iğnesini kendinize batırmalısınız." diyor videosunda.

"Aslında bu ısırık biraz acıtsa da sizi öldürmüyor. Karadullar ısırma konusunda son derece isteksiz. Bu nedenle siz zorlayarak iğnesini kendinize batırmalısınız." diyor videosunda.
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X'te (Twitter) paylaşılan videoda da görüldüğü üzere Jack, örümceğin kendisini ısırması için üzerine bastırıyor.

"Bu olaydan sonra tüm vücudunu saran eklem ağrısıyla 28 saat boyunca uyanık kaldı ancak herhangi bir tıbbi yardım istemedi, daha sonra 'açıkçası bu kötü bir şey ve bir daha yapmayacağım ama gördüğünüz gibi şimdi iyiyim' dedi."

"Ayrıca kendisini karıncalara ve tarantulalara ile sokturdu, her seferinde 'bunun ne kadar az acı verdiğini görünce gerçekten hayal kırıklığına uğradım' diyor. Tek istisna, bulduğu büyük eşek arısı iğnesiydi ve sonunda gerçekten acıtan bir şey bulduğu için gerçekten heyecanlandı."

"Ayrıca kendisini karıncalara ve tarantulalara ile sokturdu, her seferinde 'bunun ne kadar az acı verdiğini görünce gerçekten hayal kırıklığına uğradım' diyor. Tek istisna, bulduğu büyük eşek arısı iğnesiydi ve sonunda gerçekten acıtan bir şey bulduğu için gerçekten heyecanlandı."
twitter.com

O anları da buradan izleyebilirsiniz.👇

Kendisinin YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz:

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