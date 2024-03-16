Kasıtlı Olarak Kendisini Karadul Örümceklerine ve Eşek Arılarına Sokturan Doğa Aşığı YouTuber
Kasıtlı Olarak Kendisini Karadul Örümceklerine ve Eşek Arılarına Sokturan Doğa Aşığı YouTuber
Kaynak: https://twitter.com/abcdentminded/sta...
Doğayla iç içe videolarıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Jack Schonhoff, 'Jack's World of Wildlife' isimli YouTube kanalında birbirinden ilginç videolar paylaşıyor. Kendisini kasıtlı olarak karadul örümceklerine ve eşek arılarına sokturan YouTuber ise dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Doğayla iç içe videolarıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Jack Schonhoff ile tanışın: Kendisi, Youtube kanalında kasıtlı olarak kendini karadul örümceklerine ısırtıyor ve o anları anbean kaydediyor.
'Jack's World of Wildlife' isimli kanalında belirli bir kitleye ulaşan Youtuber, birçok zehirli ve tehlikeli canlıyla bir araya geliyor.
İnanması son derece güç! İzlerken bile tüyler ürperten videolar, geçtiğimiz günlerde tekrardan viral oldu.
Şu ana kadar hissettiği en büyük yan etki semptomlar arasında sadece şiddetli bir sırt ağrısı varmış!
"Aslında bu ısırık biraz acıtsa da sizi öldürmüyor. Karadullar ısırma konusunda son derece isteksiz. Bu nedenle siz zorlayarak iğnesini kendinize batırmalısınız." diyor videosunda.
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"Ayrıca kendisini karıncalara ve tarantulalara ile sokturdu, her seferinde 'bunun ne kadar az acı verdiğini görünce gerçekten hayal kırıklığına uğradım' diyor. Tek istisna, bulduğu büyük eşek arısı iğnesiydi ve sonunda gerçekten acıtan bir şey bulduğu için gerçekten heyecanlandı."
Kendisinin YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz:
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