Vücut Kılları Yüzünden İnsanların Kendisine Kötü Gözle Baktığını Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde Aria isimli bir kadın, vücut kıllarıyla son derece barışık olduğunu ve bu sebeple de tüm kadınların arkasında olduğunu dile getirdi. Kılları yüzünden toplumda aşağılandığını da söyleyen Aria, tüm kadınlara mesaj gönderdi.

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