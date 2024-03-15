Vücut Kılları Yüzünden İnsanların Kendisine Kötü Gözle Baktığını Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Vücut Kılları Yüzünden İnsanların Kendisine Kötü Gözle Baktığını Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Geçtiğimiz günlerde Aria isimli bir kadın, vücut kıllarıyla son derece barışık olduğunu ve bu sebeple de tüm kadınların arkasında olduğunu dile getirdi. Kılları yüzünden toplumda aşağılandığını da söyleyen Aria, tüm kadınlara mesaj gönderdi.
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Sizleri 34 yaşındaki Aria isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, vücut kılları nedeniyle birbirinden 'ilginç' bakışlara maruz kaldığını dile getiriyor.
Toplumsal cinsiyet tabularını yıkmaya çalıştığını ve erkeklerin zihniyetini hiç doğru bulmadığını dile getiren kadın, bu tabuları 'protesto' etmek amaçlı vücut kıllarını uzattığını söylüyor.
"Aslında bunu bize toplum dayatıyor. Birçok farklı sektörde kadınların 'tüysüz' ve 'kılsız' olması gerektiği empoze edildiği için tüm kadınların öyle olması gerektiğini düşünüyoruz..."
"Zamanında vücut kıllarımı istemeyen biriyle birlikte olmuştum. O zamanlar kıllarımı alıyordum. Şimdi asla böyle bir şey yapmam."
"Beni olduğum gibi kabul edemiyorlarsa bana göre değillerdir..."
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"Arkadaşlarımdan benim gibi tıraş olmayı bırakmak istediklerini ama başkalarının ne diyeceğinden çok korktuklarını söyleyen yorumlar aldım. Kimse tıraş olmaktan gerçekten hoşlanmaz ama bunu başkaları için yaparlar, bu gerçekten mantıklı değil."
"Vücut kıllarımla barışarak kadın olmayı kucaklıyorum..."
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