Saçkıran Hastalığına Yakalanan Kız Arkadaşına Kendi Saçlarından Peruk Yaptıran Adamın İlginç Hikayesi

Hannah ise bu 899 dolarlık peruk eline ulaşınca gerçek anlamda mutlu oldu. 'Peruk elime ulaştığında çok heyecanlandım ve ağladım. Benim için her gün kullanacağım bir peruk olmayacak çünkü mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.