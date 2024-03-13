Saçkıran Hastalığına Yakalanan Kız Arkadaşına Kendi Saçlarından Peruk Yaptıran Adamın İlginç Hikayesi
Saçkıran Hastalığına Yakalanan Kız Arkadaşına Kendi Saçlarından Peruk Yaptıran Adamın İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Cody Ennis isimli bir adam, saçkıran hastalığına yakalanan kız arkadaşı için 2020 yılından itibaren saçını uzatmaya karar verdi. Saçına adeta gözü gibi bakan adam, sonrasında saçlarından kız arkadaşı için bir peruk yaptırdı.
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Sizleri Cody Ennis ile tanıştıralım: Kendisi, kız arkadaşı saçkıran rahatsızlığına sebep olduğu için peruk olarak kullansın diye kendi saçlarını uzatıyor.
Kız arkadaşı Hannah, şakayla karışık peruk istediği için Cody, 2020 yılının Mayıs ayından beri saçlarını uzatıyor.
Bu süreçte Cody, kendisini hem saç bakımı hem de saç kesimi konusunda son derece geliştirdi. Akabinde saçları 70 santimetreye ulaşınca da bir kısmını kesip peruk yaptırmak için bir merkeze götürdü.
"Yapım aşaması üç buçuk yıl süren bu hediyeyi almak çok etkileyiciydi. Gerçek dışı, bir film gibi hissettiriyor. Hayatının bu kadar uzun bir bölümünü ve zamanını benim için bunu yapmaya adadığına inanamıyorum. Hayatımda bu yolda elini taşın altına koymaya ve her şeyin ötesine geçmeye hazır birinin olduğunu bilmek beni çok rahatlatıyor ve güvende hissettiriyor."
"Saçımı kaybetmeden önce sahip olduğum bukle modeline benzediği için onu yıkamak ve doğal buklelerinin ortaya çıktığını görmek beni heyecanlandırıyor. Bu benim en değerli varlığım. Cody düğünümüzde bunu takmamı istediğini söyledi."
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Beş yıl önce, Hannah'nın kaşları ve kirpikleri de dahil olmak üzere saç dökülmesi hızlandı. Bu yüzden geriye kalan saçlarını tıraş etmeye karar verdi ve peruk takmaya başladı.
"Gerçekten pahalı şampuanlar ve saç kremleri aldı. Saçlarını nasıl düzgün yıkayacağı ve bakım yapacağına dair tonlarca video izledi. Kırılmaları önlemek için her gece saçlarını örerek ya da ipek bir bone takarak uyurdu."
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