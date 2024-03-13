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Saçkıran Hastalığına Yakalanan Kız Arkadaşına Kendi Saçlarından Peruk Yaptıran Adamın İlginç Hikayesi

Saçkıran Hastalığına Yakalanan Kız Arkadaşına Kendi Saçlarından Peruk Yaptıran Adamın İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 11:46

Cody Ennis isimli bir adam, saçkıran hastalığına yakalanan kız arkadaşı için 2020 yılından itibaren saçını uzatmaya karar verdi. Saçına adeta gözü gibi bakan adam, sonrasında saçlarından kız arkadaşı için bir peruk yaptırdı.

Buyurunuz detaylara.👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
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Sizleri Cody Ennis ile tanıştıralım: Kendisi, kız arkadaşı saçkıran rahatsızlığına sebep olduğu için peruk olarak kullansın diye kendi saçlarını uzatıyor.

Sizleri Cody Ennis ile tanıştıralım: Kendisi, kız arkadaşı saçkıran rahatsızlığına sebep olduğu için peruk olarak kullansın diye kendi saçlarını uzatıyor.

Kız arkadaşı Hannah, şakayla karışık peruk istediği için Cody, 2020 yılının Mayıs ayından beri saçlarını uzatıyor.

Kız arkadaşı Hannah, şakayla karışık peruk istediği için Cody, 2020 yılının Mayıs ayından beri saçlarını uzatıyor.

Bu süreçte Cody, kendisini hem saç bakımı hem de saç kesimi konusunda son derece geliştirdi. Akabinde saçları 70 santimetreye ulaşınca da bir kısmını kesip peruk yaptırmak için bir merkeze götürdü.

Bu süreçte Cody, kendisini hem saç bakımı hem de saç kesimi konusunda son derece geliştirdi. Akabinde saçları 70 santimetreye ulaşınca da bir kısmını kesip peruk yaptırmak için bir merkeze götürdü.

Hannah ise bu 899 dolarlık peruk eline ulaşınca gerçek anlamda mutlu oldu. 'Peruk elime ulaştığında çok heyecanlandım ve ağladım. Benim için her gün kullanacağım bir peruk olmayacak çünkü mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

"Yapım aşaması üç buçuk yıl süren bu hediyeyi almak çok etkileyiciydi. Gerçek dışı, bir film gibi hissettiriyor. Hayatının bu kadar uzun bir bölümünü ve zamanını benim için bunu yapmaya adadığına inanamıyorum. Hayatımda bu yolda elini taşın altına koymaya ve her şeyin ötesine geçmeye hazır birinin olduğunu bilmek beni çok rahatlatıyor ve güvende hissettiriyor."

"Yapım aşaması üç buçuk yıl süren bu hediyeyi almak çok etkileyiciydi. Gerçek dışı, bir film gibi hissettiriyor. Hayatının bu kadar uzun bir bölümünü ve zamanını benim için bunu yapmaya adadığına inanamıyorum. Hayatımda bu yolda elini taşın altına koymaya ve her şeyin ötesine geçmeye hazır birinin olduğunu bilmek beni çok rahatlatıyor ve güvende hissettiriyor."

"Saçımı kaybetmeden önce sahip olduğum bukle modeline benzediği için onu yıkamak ve doğal buklelerinin ortaya çıktığını görmek beni heyecanlandırıyor. Bu benim en değerli varlığım. Cody düğünümüzde bunu takmamı istediğini söyledi."

"Saçımı kaybetmeden önce sahip olduğum bukle modeline benzediği için onu yıkamak ve doğal buklelerinin ortaya çıktığını görmek beni heyecanlandırıyor. Bu benim en değerli varlığım. Cody düğünümüzde bunu takmamı istediğini söyledi."

Hannah'ya yedi yaşındayken, başlangıçta kolayca gizlenebilen kel lekeler oluştuğunda saçkıran teşhisi kondu.

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Beş yıl önce, Hannah'nın kaşları ve kirpikleri de dahil olmak üzere saç dökülmesi hızlandı. Bu yüzden geriye kalan saçlarını tıraş etmeye karar verdi ve peruk takmaya başladı.

Beş yıl önce, Hannah'nın kaşları ve kirpikleri de dahil olmak üzere saç dökülmesi hızlandı. Bu yüzden geriye kalan saçlarını tıraş etmeye karar verdi ve peruk takmaya başladı.

"Gerçekten pahalı şampuanlar ve saç kremleri aldı. Saçlarını nasıl düzgün yıkayacağı ve bakım yapacağına dair tonlarca video izledi. Kırılmaları önlemek için her gece saçlarını örerek ya da ipek bir bone takarak uyurdu."

"Gerçekten pahalı şampuanlar ve saç kremleri aldı. Saçlarını nasıl düzgün yıkayacağı ve bakım yapacağına dair tonlarca video izledi. Kırılmaları önlemek için her gece saçlarını örerek ya da ipek bir bone takarak uyurdu."

'Peruk geldiğinde bir rüya gibiydi, peruğun burada olduğuna inanamadım. Cody uyuyordu, ben de makyajımı yaptım, sevimli bir kıyafet giydim, peruğu taktım ve onu uyandırdım. Aynada kendime ilk baktığımda sevildiğimi hissettim ve ona karşı büyük bir sevgi duydum.'

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