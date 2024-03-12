Son 20 Senedir Yeşil Renge Takıntılı Hale Gelen Kadının Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
Son 20 Senedir Yeşil Renge Takıntılı Hale Gelen Kadının Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/06/lifesty...
Elizabeth Sweetheart isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda son 20 senedir yeşil renge takıntılı olduğunu dile getirdi. Bu nedenle de kendisinin evindeki her şey tamamen yemyeşil!
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Sizleri 83 yaşındaki Elizabeth Sweetheart ile tanıştıralım: Kendisi, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yeşil renge son derece takıntılı!
Verdiği röportajda, yeşil renge son 20 senedir ekstra bir bağımlılığı olduğunu söylüyor.
"Hayatım boyunca pek çok renk giydim ve yeşil en güzeli gibi görünüyor, herkesi mutlu ediyor ve yeşille yaşamak çok daha keyifli."
Sweetheart'ın yeşil saçları yeşil gardırobuyla uyumlu ve evi de onlardan çok farklı değil.
Kamera ekibini, neon kapısından yemyeşil merdivenlerine kadar bir sürü yeşil tonu barındıran tek renkli evine davet etti. Kanepesi, yemek takımları, tezgahı ve blenderı da dahil olmak üzere her mobilya, cihaz ve aksesuar da yeşil renge sahip!
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"İnsanlar harika, beni gördüklerinde gülümsüyorlar, mutlu oluyorlar ve fotoğraf çektirmeyi seviyorlar, selfie çekiyorlar ve birbirimize sarılıyoruz, çok pozitif."
Elizabeth'in hikayesinin tamamını buradan izleyebilirsiniz.👇
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