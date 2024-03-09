Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/bad-tattoo...
Aslında bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Michael Jackson sakın görmesin bunu.
3. Sebebi neydi ki?
4. "Birbirlerini hiç tanımıyorlarmış gibi duruyorlar."
5. Şu şekil bi' bağlılık şart!
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6. Nasıl yani?
7. Bu geceki kabusum belli oldu!
8. "Oğlum yine harika ve dini bir dövme yaptırdı. Haç işaretini hatırlatacak derecede güçlü..."
9. 👇
10. "Nurlar içinde yat, büyükanne."
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11. "Şu şekil tatsız bir gün..."
12. Ürkütücü olmuş evet...
13. "Her zamanki klasiklerden: Saç dövmesi!"
14. Yok artık!
15. Ve son olarak...
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