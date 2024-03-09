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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 20:03

Aslında bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.boredpanda.com/bad-tattoo...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Michael Jackson sakın görmesin bunu.

2. Michael Jackson sakın görmesin bunu.

3. Sebebi neydi ki?

3. Sebebi neydi ki?

4. "Birbirlerini hiç tanımıyorlarmış gibi duruyorlar."

4. "Birbirlerini hiç tanımıyorlarmış gibi duruyorlar."

5. Şu şekil bi' bağlılık şart!

5. Şu şekil bi' bağlılık şart!
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. Bu geceki kabusum belli oldu!

7. Bu geceki kabusum belli oldu!

8. "Oğlum yine harika ve dini bir dövme yaptırdı. Haç işaretini hatırlatacak derecede güçlü..."

8. "Oğlum yine harika ve dini bir dövme yaptırdı. Haç işaretini hatırlatacak derecede güçlü..."

9. 👇

9. 👇

10. "Nurlar içinde yat, büyükanne."

10. "Nurlar içinde yat, büyükanne."
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11. "Şu şekil tatsız bir gün..."

11. "Şu şekil tatsız bir gün..."

12. Ürkütücü olmuş evet...

12. Ürkütücü olmuş evet...

13. "Her zamanki klasiklerden: Saç dövmesi!"

13. "Her zamanki klasiklerden: Saç dövmesi!"

14. Yok artık!

14. Yok artık!

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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