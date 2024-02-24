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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 20:31

Dövme bazılarımız için tam anlamıyla bir sanat. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler 'sanat' anlayışınızı hafiften sorgulatabilir. Birbirinden kötü 15 dövmeyi görmek istiyorsanız sizler şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.demilked.com/funny-fails-...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. Yanlış yazdığı kelimenin üzerini karalamış!

2. Yanlış yazdığı kelimenin üzerini karalamış!

3. Dart Vader!

3. Dart Vader!

4. Lucifer sakın görmesin bunu.

4. Lucifer sakın görmesin bunu.

5. Sebebi neydi ki?

5. Sebebi neydi ki?
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6. 👇

6. 👇

7. Bu geceki kabusum belli oldu!

7. Bu geceki kabusum belli oldu!

8. Kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen!

8. Kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen!

9. Nasıl olabilir ki bu?

9. Nasıl olabilir ki bu?

10. "Tweakerbell"

10. "Tweakerbell"
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11. Ayaksız kuş ilk defa görüyorum...

11. Ayaksız kuş ilk defa görüyorum...

12. Facebook'ta paylaşmamanız gereken dövmeler;

12. Facebook'ta paylaşmamanız gereken dövmeler;

13. Aynısı olmuş (!)

13. Aynısı olmuş (!)

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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