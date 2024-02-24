Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Kaynak: https://www.demilked.com/funny-fails-...
Dövme bazılarımız için tam anlamıyla bir sanat. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler 'sanat' anlayışınızı hafiften sorgulatabilir. Birbirinden kötü 15 dövmeyi görmek istiyorsanız sizler şöyle alalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. Yanlış yazdığı kelimenin üzerini karalamış!
3. Dart Vader!
4. Lucifer sakın görmesin bunu.
5. Sebebi neydi ki?
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6. 👇
7. Bu geceki kabusum belli oldu!
8. Kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen!
9. Nasıl olabilir ki bu?
10. "Tweakerbell"
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11. Ayaksız kuş ilk defa görüyorum...
12. Facebook'ta paylaşmamanız gereken dövmeler;
13. Aynısı olmuş (!)
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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