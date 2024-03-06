Sağlık Durumu Nedeniyle Saçlarını Kestirmek Zorunda Kalan Kızından Utanan Anne İnsanlığımızı Sorgulattı!

Geçtiğimiz günlerde bir baba, kızının sağlık durumundan dolayı saçını kestirmek zorunda kaldığını dile getirdi. Adamın eski eşi ise bu duruma karşı çıkarak bu şekilde fotoğraf çekilmek istemediğini ve akrabaların kızını yeni saçıyla göreceği için 'utandığını' ima etti.

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