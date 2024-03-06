Sağlık Durumu Nedeniyle Saçlarını Kestirmek Zorunda Kalan Kızından Utanan Anne İnsanlığımızı Sorgulattı!
Sağlık Durumu Nedeniyle Saçlarını Kestirmek Zorunda Kalan Kızından Utanan Anne İnsanlığımızı Sorgulattı!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fa...
Geçtiğimiz günlerde bir baba, kızının sağlık durumundan dolayı saçını kestirmek zorunda kaldığını dile getirdi. Adamın eski eşi ise bu duruma karşı çıkarak bu şekilde fotoğraf çekilmek istemediğini ve akrabaların kızını yeni saçıyla göreceği için 'utandığını' ima etti.
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İyi bir ebeveyn olmak, çocuğun kişisel gelişimi için son derece büyük bir önem taşıyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir babanın anlattığı ilginç bir olay gündem oldu.
Kızının sağlık sorunları nedeniyle saçlarını kesmek zorunda kaldığını söyleyen baba, eski eşinin ise bunu istemediğini dile getiriyor.
"Kızım saçlarının dökülmesinden artık bıkmıştı. Bu nedenle bana saçlarını kestirmek istediğini söyledi. Fakat annesi okuldaki arkadaşlarının onu zorbalayacağını söyledi..."
"Ona okuldaki çocukların daha önce böyle bir şey yapıp yapmadığını sordum. Bana her ne kadar 'Hayır' dese de annesi saç kesiminden sonra tam anlamıyla kaos çıkardı."
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"Fakat ona kızımın kendi isteğiyle saçlarını kestiğini söyledim. Daha da sinirlendi ve bayramda çekileceğimiz fotoğraflarda kötü çıkacağını söyledi."
"Sonrasında bana tüm akrabaların kızını bu şekilde göreceğini dile getirerek sağlık durumunu hiç umursamadı bile. Hatta 'Kızımızın sağlık durumu hiç mi önemli değil?' diye de sordum."
"Gerçekten çok sığ bir kadın. İnsanların dediğini çok önemsiyor. Fakat önemli olan şey sağlık..."
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