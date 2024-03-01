Ürkütücü Bir Oyuncak Bebekle Evli Olduğunu Söyleyen Kadın, Bu Sefer de Başka Bir Bebekle Nişanlandı!
Ürkütücü Bir Oyuncak Bebekle Evli Olduğunu Söyleyen Kadın, Bu Sefer de Başka Bir Bebekle Nişanlandı!
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Felicity Kadlec isimli bir kadın, geçtiğimiz aylarda zombiye benzeyen bir oyuncak bebekle 'evlendiğini' söylediği için gündeme gelmişti. Kendisi, bu sefer de uzaylıya benzeyen başka bir oyuncak bebekle dünyaevine girdiğini söyledi, ortalık karıştı!
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Felicity Kadlec isimli bir kadın, ürkütücü bir oyuncak bebekle evlenip üstüne üstlük çocuk yaptığını dile getirdiği için sık sık gündeme geliyor.
Oyuncak bebeklere olan takıntısı nedeniyle aile evinden atılan Kadlec, kendi iddiasına göre şu anda 10 tane çocuğa sahip!
Şimdilerde ise kadın, uzaylı görünümlü Robert isimli bir 'bebekle' evlendiğini dile getiriyor.
YouTube kanalında yayınlanan düğünün bir videosunda Kasım ayında Robert ile nişanlandığını açıklayan Felicity, bir sürü çiçek tutarken uzun kırmızı bir elbise ve fiyonk giymiş olarak görülüyor.
Videonun devamında ise "Robert'ı iyi günde kötü günde kocam olarak kabul ediyorum." dediği duyuluyor.
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Felicity'nin dediğine göre uzaylı bebek Robert, Kelly ile olan ilişkisine de karışmıyor!
"Genellikle yatağı Kelly ile paylaşırım, bazen yatağı Robert ile ya da her ikisini birden paylaşırım. Ona sarılmayı, kulağına saçlarına dokunmayı, öpmeyi seviyorum, onu seviyorum."
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