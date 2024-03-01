Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ürkütücü Bir Oyuncak Bebekle Evli Olduğunu Söyleyen Kadın, Bu Sefer de Başka Bir Bebekle Nişanlandı!

Ürkütücü Bir Oyuncak Bebekle Evli Olduğunu Söyleyen Kadın, Bu Sefer de Başka Bir Bebekle Nişanlandı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:47

Felicity Kadlec isimli bir kadın, geçtiğimiz aylarda zombiye benzeyen bir oyuncak bebekle 'evlendiğini' söylediği için gündeme gelmişti. Kendisi, bu sefer de uzaylıya benzeyen başka bir oyuncak bebekle dünyaevine girdiğini söyledi, ortalık karıştı!

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Felicity Kadlec isimli bir kadın, ürkütücü bir oyuncak bebekle evlenip üstüne üstlük çocuk yaptığını dile getirdiği için sık sık gündeme geliyor.

Felicity Kadlec isimli bir kadın, ürkütücü bir oyuncak bebekle evlenip üstüne üstlük çocuk yaptığını dile getirdiği için sık sık gündeme geliyor.

Oyuncak bebeklere olan takıntısı nedeniyle aile evinden atılan Kadlec, kendi iddiasına göre şu anda 10 tane çocuğa sahip!

Oyuncak bebeklere olan takıntısı nedeniyle aile evinden atılan Kadlec, kendi iddiasına göre şu anda 10 tane çocuğa sahip!

Bu içeriğimizde kendisinden detaylıca bahsetmiştik:

Şimdilerde ise kadın, uzaylı görünümlü Robert isimli bir 'bebekle' evlendiğini dile getiriyor.

Şimdilerde ise kadın, uzaylı görünümlü Robert isimli bir 'bebekle' evlendiğini dile getiriyor.

17 yaşından beri aşk yaşadığını söyleyen Kadlec, bu ayın başlarında 'aşk'larına bambaşka bir vizyon getirmeye karar verdiler.

YouTube kanalında yayınlanan düğünün bir videosunda Kasım ayında Robert ile nişanlandığını açıklayan Felicity, bir sürü çiçek tutarken uzun kırmızı bir elbise ve fiyonk giymiş olarak görülüyor.

YouTube kanalında yayınlanan düğünün bir videosunda Kasım ayında Robert ile nişanlandığını açıklayan Felicity, bir sürü çiçek tutarken uzun kırmızı bir elbise ve fiyonk giymiş olarak görülüyor.

Videonun devamında ise "Robert'ı iyi günde kötü günde kocam olarak kabul ediyorum." dediği duyuluyor.

Videonun devamında ise "Robert'ı iyi günde kötü günde kocam olarak kabul ediyorum." dediği duyuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Felicity'nin dediğine göre uzaylı bebek Robert, Kelly ile olan ilişkisine de karışmıyor!

Felicity'nin dediğine göre uzaylı bebek Robert, Kelly ile olan ilişkisine de karışmıyor!

'Ben, Robert ve Kelly, çocukları seviyoruz ve onlar benim için çok özel. Kendimi bir anne olarak görüyorum.' 

"Genellikle yatağı Kelly ile paylaşırım, bazen yatağı Robert ile ya da her ikisini birden paylaşırım. Ona sarılmayı, kulağına saçlarına dokunmayı, öpmeyi seviyorum, onu seviyorum."

"Genellikle yatağı Kelly ile paylaşırım, bazen yatağı Robert ile ya da her ikisini birden paylaşırım. Ona sarılmayı, kulağına saçlarına dokunmayı, öpmeyi seviyorum, onu seviyorum."

Siz ne düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?