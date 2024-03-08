Almanya'da Sadece Trenlerde Yaşayarak Neredeyse Hiç Para Harcamayan Gencin İlginç Hikayesi

Business Insider'a verdiği demeçte, 'Gece trenlerinde bavullarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü trenlerden pek çok şey çalınıyor' diyor. Stolley'e göre hırsızlık, saldırı ya da asi yolcuları caydırmak için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulunmuyor.