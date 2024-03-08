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Almanya'da Sadece Trenlerde Yaşayarak Neredeyse Hiç Para Harcamayan Gencin İlginç Hikayesi

Almanya'da Sadece Trenlerde Yaşayarak Neredeyse Hiç Para Harcamayan Gencin İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 14:04

Geçtiğimiz günlerde Lasse Stolley isimli bir genç, Almanya'da trende yaşayarak yılda sadece 8500 sterlin harcadığını dile getirdi. Trenleri adeta 'evi' olarak gören Stolley, kariyerini de bunun üzerine inşa etmek istiyor.

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Kaynak: https://www.hindustantimes.com/trendi...
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Sizleri Lasse Stolley ile tanıştıralım: Kendisi, sadece trende yaşayarak yılda sadece 8500 sterlin (yaklaşık 348 bin TL) harcıyor.

Sizleri Lasse Stolley ile tanıştıralım: Kendisi, sadece trende yaşayarak yılda sadece 8500 sterlin (yaklaşık 348 bin TL) harcıyor.

Evet yanlış duymadınız! Lasso, hem trende yaşıyor hem de çalışıyor: Günde neredeyse bin kilometreye yakın yolculuk yapıyor.

Evet yanlış duymadınız! Lasso, hem trende yaşıyor hem de çalışıyor: Günde neredeyse bin kilometreye yakın yolculuk yapıyor.

Halka açık yerlerde duş alıp hayatını idame ettiren genç, serbest meslek olarak da kodlama ile uğraşıyor.

Halka açık yerlerde duş alıp hayatını idame ettiren genç, serbest meslek olarak da kodlama ile uğraşıyor.

"Bir buçuk yıldır göçebe olarak trende yaşıyorum. Geceleri hareket halindeki Intercity Express (ICE) treninde uyuyorum ve gündüzleri bir koltukta, bir masada oturup programcı olarak çalışıyorum, etrafım diğer birçok yolcu ve taşıtla çevrili..."

"Bir buçuk yıldır göçebe olarak trende yaşıyorum. Geceleri hareket halindeki Intercity Express (ICE) treninde uyuyorum ve gündüzleri bir koltukta, bir masada oturup programcı olarak çalışıyorum, etrafım diğer birçok yolcu ve taşıtla çevrili..."

"Ülkenin bir ucundan diğerine seyahat ediyorum. Almanya'nın tamamını keşfediyorum."

"Ülkenin bir ucundan diğerine seyahat ediyorum. Almanya'nın tamamını keşfediyorum."
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Business Insider'a göre Stolley, 16 yaşındayken ailesinin Fockbek, Schleswig-Holstein'daki evinden taşındı.

Business Insider'a göre Stolley, 16 yaşındayken ailesinin Fockbek, Schleswig-Holstein'daki evinden taşındı.

Ailesi başlangıçta onun trenlerde yaşama fikrine şüpheyle yaklaşmış. Stolley, 'Çok ikna etmem gerekti,' diyor. Ailesi yasal konuları netleştirdikten sonra odasını boşaltmış, eşyalarını satmış ve 8 Ağustos 2022'de Münih'e ilk yolculuğuna çıkmış.

Seyahatinin ilk günlerini hatırlıyor ve Business Insider'a şunları söylüyor:

Seyahatinin ilk günlerini hatırlıyor ve Business Insider'a şunları söylüyor:

'İlk aylar zor zamanlardı ve her şeyin nasıl işlediğine dair çok şey öğrenmem gerekti. Her şey hayal ettiğimden farklıydı.'

Stolley zaman zaman trenlerin güvenliği konusunda endişeleniyor.

Stolley zaman zaman trenlerin güvenliği konusunda endişeleniyor.

Business Insider'a verdiği demeçte, 'Gece trenlerinde bavullarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü trenlerden pek çok şey çalınıyor' diyor. Stolley'e göre hırsızlık, saldırı ya da asi yolcuları caydırmak için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulunmuyor.

Gelecekte Deutsche Bahn trenlerinde danışman olarak çalışmak istiyor.

Gelecekte Deutsche Bahn trenlerinde danışman olarak çalışmak istiyor.

'Dileğim ulaşım şirketlerine, örneğin Deutsche Bahn'a veya tren üreticilerine geri bildirimde bulunmak ve bunun için para kazanmak.' diyor.

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