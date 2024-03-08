Almanya'da Sadece Trenlerde Yaşayarak Neredeyse Hiç Para Harcamayan Gencin İlginç Hikayesi
Almanya'da Sadece Trenlerde Yaşayarak Neredeyse Hiç Para Harcamayan Gencin İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.hindustantimes.com/trendi...
Geçtiğimiz günlerde Lasse Stolley isimli bir genç, Almanya'da trende yaşayarak yılda sadece 8500 sterlin harcadığını dile getirdi. Trenleri adeta 'evi' olarak gören Stolley, kariyerini de bunun üzerine inşa etmek istiyor.
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Sizleri Lasse Stolley ile tanıştıralım: Kendisi, sadece trende yaşayarak yılda sadece 8500 sterlin (yaklaşık 348 bin TL) harcıyor.
Evet yanlış duymadınız! Lasso, hem trende yaşıyor hem de çalışıyor: Günde neredeyse bin kilometreye yakın yolculuk yapıyor.
Halka açık yerlerde duş alıp hayatını idame ettiren genç, serbest meslek olarak da kodlama ile uğraşıyor.
"Bir buçuk yıldır göçebe olarak trende yaşıyorum. Geceleri hareket halindeki Intercity Express (ICE) treninde uyuyorum ve gündüzleri bir koltukta, bir masada oturup programcı olarak çalışıyorum, etrafım diğer birçok yolcu ve taşıtla çevrili..."
"Ülkenin bir ucundan diğerine seyahat ediyorum. Almanya'nın tamamını keşfediyorum."
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Business Insider'a göre Stolley, 16 yaşındayken ailesinin Fockbek, Schleswig-Holstein'daki evinden taşındı.
Seyahatinin ilk günlerini hatırlıyor ve Business Insider'a şunları söylüyor:
Stolley zaman zaman trenlerin güvenliği konusunda endişeleniyor.
Gelecekte Deutsche Bahn trenlerinde danışman olarak çalışmak istiyor.
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