İnternet Fenomeni Jake Paul, Ünlü Boksör Mike Tyson'ın Canlı Yayında Karşısına Çıkacak!
İnternet Fenomeni Jake Paul, Ünlü Boksör Mike Tyson'ın Canlı Yayında Karşısına Çıkacak!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/3/7/240...
Videoları ve içerikleriyle bilinen Jake Paul, uzun bir süreden sonra ünlü boksör Mike Tyson'ın karşısına çıkıyor. Boks baçı 20 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.
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Aramızda Jake Paul'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanlarda adından söz ettiren internet fenomenlerinden bir tanesi.
Jake Paul'un, dünya çapında ünlü boksör Mike Tyson ile maç yapacağı açıklandı.
Maç, 20 Temmuz'da Netflix'te canlı olarak yayınlanacak.
Bu hamle Netflix'in spor alanındaki istikrarlı genişlemesinin bir parçası.
"İkinci profesyonel müsabakamda Mike Tyson'ın alt kadrosunda yer alan Nate Robinson'ı nakavt ettiğim için tüm dünyada viral olduğumu düşündükçe deliriyorum..."
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"Şimdi, dört yıldan kısa bir süre sonra, boksun en meşhur dövüşçülerinden ve en büyük ikonlarından birini yenmek için gerekenlere sahip olup olmadığımı görmek için Tyson'ın karşısına çıkıyorum."
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz.
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