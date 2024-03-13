Çocuk Yapmak Yerine Alışveriş Yapmak İstediğini Söyleyen Kadın, Kendisine Tepki Gösterenlere Ateş Püskürdü
Çocuk Yapmak Yerine Alışveriş Yapmak İstediğini Söyleyen Kadın, Kendisine Tepki Gösterenlere Ateş Püskürdü
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/06/lifesty...
Geçtiğimiz günlerde Stephanie isimli bir kadın, TikTok hesabında paylaştığı bir videoyla anında viral oldu. Videosunda 'Çocuk yapmak istemiyorum, alışverişe gidip tırnak yaptırmak istiyorum.' dediği için kullanıcılar tepki gösterdi.
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Sizleri Stephanie Noble isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabında paylaştığı bir videoda 'annelik' hakkında bazı düşüncelerinden bahsetti.
Anneliğin getirdiği bazı sorumluluklar var ve bu yadsınamaz bir gerçek. Fakat 41 yaşındaki Stephanie'nin bakış açısı epey bi' farklı.
"Anne olmak dünyadaki en önemli iş, ancak bu her kadının bu işe gönüllü olması gerektiği anlamına gelmiyor..."
"Peki benim hayat amacım ne? Benim hayat amacım tırnaklarımı yaptırmak, alışverişe gitmek ve kendimi ödüllendirmek."
"Bebeği olan kişilere sesleniyorum. En son ne zaman güzel bir uyku çektiniz? Ben uyumayı da çok seviyorum."
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"Bu yüzden çocuğum olmadığı için bana bir amacım olmadığını söylemeyin lütfen. Ne haddinize!"
Herkes seçimleri konusunda özgür tabii ki. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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