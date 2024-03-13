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Çocuk Yapmak Yerine Alışveriş Yapmak İstediğini Söyleyen Kadın, Kendisine Tepki Gösterenlere Ateş Püskürdü

Çocuk Yapmak Yerine Alışveriş Yapmak İstediğini Söyleyen Kadın, Kendisine Tepki Gösterenlere Ateş Püskürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 11:47

Geçtiğimiz günlerde Stephanie isimli bir kadın, TikTok hesabında paylaştığı bir videoyla anında viral oldu. Videosunda 'Çocuk yapmak istemiyorum, alışverişe gidip tırnak yaptırmak istiyorum.' dediği için kullanıcılar tepki gösterdi.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/06/lifesty...
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Sizleri Stephanie Noble isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabında paylaştığı bir videoda 'annelik' hakkında bazı düşüncelerinden bahsetti.

Sizleri Stephanie Noble isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabında paylaştığı bir videoda 'annelik' hakkında bazı düşüncelerinden bahsetti.

Anneliğin getirdiği bazı sorumluluklar var ve bu yadsınamaz bir gerçek. Fakat 41 yaşındaki Stephanie'nin bakış açısı epey bi' farklı.

Anneliğin getirdiği bazı sorumluluklar var ve bu yadsınamaz bir gerçek. Fakat 41 yaşındaki Stephanie'nin bakış açısı epey bi' farklı.

"Anne olmak dünyadaki en önemli iş, ancak bu her kadının bu işe gönüllü olması gerektiği anlamına gelmiyor..."

"Anne olmak dünyadaki en önemli iş, ancak bu her kadının bu işe gönüllü olması gerektiği anlamına gelmiyor..."

"Peki benim hayat amacım ne? Benim hayat amacım tırnaklarımı yaptırmak, alışverişe gitmek ve kendimi ödüllendirmek."

"Peki benim hayat amacım ne? Benim hayat amacım tırnaklarımı yaptırmak, alışverişe gitmek ve kendimi ödüllendirmek."

"Bebeği olan kişilere sesleniyorum. En son ne zaman güzel bir uyku çektiniz? Ben uyumayı da çok seviyorum."

"Bebeği olan kişilere sesleniyorum. En son ne zaman güzel bir uyku çektiniz? Ben uyumayı da çok seviyorum."
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"Bu yüzden çocuğum olmadığı için bana bir amacım olmadığını söylemeyin lütfen. Ne haddinize!"

"Bu yüzden çocuğum olmadığı için bana bir amacım olmadığını söylemeyin lütfen. Ne haddinize!"

Stephanie'nin 'Çocuk yapmak istemiyorum, tırnak yaptırmak istiyorum.' temalı videosunu buradan izleyebilirsiniz.👇

Herkes seçimleri konusunda özgür tabii ki. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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