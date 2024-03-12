Tarihte Bir İlk! Ünlü Sanatçı, Yapay Zeka Yardımıyla Tasarlanmış Bir Hologram ile Evlenmeye Hazırlanıyor
Tarihte Bir İlk! Ünlü Sanatçı, Yapay Zeka Yardımıyla Tasarlanmış Bir Hologram ile Evlenmeye Hazırlanıyor
Kaynak: https://www.businessinsider.com/woman...
Alicia Framis isimli İspanyol bir sanatçı, geçtiğimiz günlerde yapay zeka yardımıyla tasarlanmış bir homogramla evleneceğini dile getirdi. Bu hologramda eski sevgililerinden adeta bir parça bulunduğunu söyleyen sanatçı, 'Bu hologramlarda benim tüm ihtiyaçlarımı karşılayacak' diyor.
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Sizleri Alicia Framis ile tanıştıralım: Kendisi, camiada tanınan sanatçılardan biri olmasının yanında geçtiğimiz haftalarda yapay zeka ile yapılmış bir hologramla evlenecek!
Evet yanlış duymadınız! Son zamanlarda yapay zekanın gelişimine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fakat Alicia'nın bu adımı, insan ve robot ilişkileri açısından adeta bir mihenk taşı niteliğinde!
Sanatçının tanıtım ekibinden yapılan basın açıklamasına göre Alicia Framis, önceki romantik partnerlerinin kişisel bilgilerinden hareketle tasarlanmış hologram partneri AILex ile evlenecek.
Basın açıklamasında, alışılmadık törenin Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Depot Boijmans Van Beuningen Müzesi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Törende "bir insan ile bir avatarın birleşmesi için benzersiz bir ritüel" gerçekleştirileceği ve konuklara "hem insanlar hem de insan benzeri varlıklar tarafından tüketilebilen moleküler yiyecekler" ikram edileceği belirtildi.
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Basın açıklamasında "Yeni bir araba almak için kredi çekerken, şimdi de yeni bir yol arkadaşı almak için kredi çekebiliyor olmamız çok ilginç" dedi.
"Yapay zeka, yol arkadaşlığına ihtiyaç duyan insanlar için faydalı bir seçenek olabilir. Bu hologram benim tüm ihtiyaçlarımı karşılayacak."
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