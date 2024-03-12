Tarihte Bir İlk! Ünlü Sanatçı, Yapay Zeka Yardımıyla Tasarlanmış Bir Hologram ile Evlenmeye Hazırlanıyor

Alicia Framis isimli İspanyol bir sanatçı, geçtiğimiz günlerde yapay zeka yardımıyla tasarlanmış bir homogramla evleneceğini dile getirdi. Bu hologramda eski sevgililerinden adeta bir parça bulunduğunu söyleyen sanatçı, 'Bu hologramlarda benim tüm ihtiyaçlarımı karşılayacak' diyor.

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