Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Aslına bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. "Herkes dövme sanatçısı olmamalı."
3. Nasıl yani?
4. "Arkadaşımın ilk dövme çalışması."
5. "Gözlerim kanadı resmen."
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6. Bazı dövmeler sanat değildir diye düşünüyoruz.
7. Sebebi neydi ki?
8. Aynısı olmuş (!)
9. "Fobim tetiklendi resmen."
10. "Bu dövmenin çok derin bi' anlamı var."
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11. 👇
12. "ISIR BENİ"
13. Nasıl yani?
14. Şu şekil bir tatsızlık.
15. Ve son olarak...
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