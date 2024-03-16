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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 20:01

Aslına bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. "Herkes dövme sanatçısı olmamalı."

2. "Herkes dövme sanatçısı olmamalı."

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. "Arkadaşımın ilk dövme çalışması."

4. "Arkadaşımın ilk dövme çalışması."

5. "Gözlerim kanadı resmen."

5. "Gözlerim kanadı resmen."
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6. Bazı dövmeler sanat değildir diye düşünüyoruz.

6. Bazı dövmeler sanat değildir diye düşünüyoruz.

7. Sebebi neydi ki?

7. Sebebi neydi ki?

8. Aynısı olmuş (!)

8. Aynısı olmuş (!)

9. "Fobim tetiklendi resmen."

9. "Fobim tetiklendi resmen."

10. "Bu dövmenin çok derin bi' anlamı var."

10. "Bu dövmenin çok derin bi' anlamı var."
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11. 👇

11. 👇

12. "ISIR BENİ"

12. "ISIR BENİ"

13. Nasıl yani?

13. Nasıl yani?

14. Şu şekil bir tatsızlık.

14. Şu şekil bir tatsızlık.

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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