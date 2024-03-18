Kendisinden 20 Yaş Küçük Bir Adamla Birlikte Olduğu İçin Çevresi Tarafından Eleştirildiğini Söyleyen Kadın

Geçtiğimiz günlerde Rae isimli 57 yaşındaki bir kadın, 37 yaşındaki sevgilisiyle son derece mutlu olduğunu söyledi. Fakat çevresinin kendisini ve ilişkisini yargıladığını da dile getiren kadın, 'Daha önce hiç böyle hissetmemiştim' diyor.

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