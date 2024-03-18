Kendisinden 20 Yaş Küçük Bir Adamla Birlikte Olduğu İçin Çevresi Tarafından Eleştirildiğini Söyleyen Kadın
Kendisinden 20 Yaş Küçük Bir Adamla Birlikte Olduğu İçin Çevresi Tarafından Eleştirildiğini Söyleyen Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Geçtiğimiz günlerde Rae isimli 57 yaşındaki bir kadın, 37 yaşındaki sevgilisiyle son derece mutlu olduğunu söyledi. Fakat çevresinin kendisini ve ilişkisini yargıladığını da dile getiren kadın, 'Daha önce hiç böyle hissetmemiştim' diyor.
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Sizleri 57 yaşındaki Rae ile tanıştıralım: Kendisi, 37 yaşındaki sevgilisiyle yaşadığı için çevresi tarafından 'yargılandığını' dile getiriyor.
Kendisinin 36 yaşında bir çocuğu olduğu için zaman zaman insanlar, Rae'nin sevgilisini çocuğu bile sanıyormuş.
"Beraber çok para kazanıyoruz. Huzurlu bir hayatımız var. Yaşın hiçbir önemi yok..."
"Köpeklerimiz Daisy ve Dax ile vakit geçiriyor, akşam yemeği pişiriyor ya da arkadaşlarımızla bowling oynamaya gidiyoruz. Arkadaşlarımızın birçoğu hayatımıza saygı duyuyor."
"Yakın çevremizdeki herkes, açıkça destekleyici olmasa da anlayışlı davrandı. Bazıları bizim adımıza çok mutlu oldu, bizimle ve mutluluğumuzla gurur duydu, bazıları ise çok fazla konuşmadı."
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Rae, toplum içine çıktıklarında insanların Cam'in erkek arkadaşı olduğunu bildiklerini ama sosyal medyada sık sık aralarındaki yaş farkını küçümseyen yorumlar aldıklarını söylüyor.
"Cam ile tanışana kadar 20 yaş küçük biriyle birlikteliği asla düşünmezdim. Yakışıklılığı bir yana, kalbi ve ruhu beni ona çekti..."
"Birbirimize adeta çekildik. Kalbinin güzelliği ve yaşama tutkusu konuşurken kendini belli ediyordu. İlgimi çekmişti ama bana karşı romantik bir ilgisi olduğunu hiç düşünmemiştim. Bana çıkma teklif ettiğinde kulaklarıma inanamadım."
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